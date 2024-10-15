شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى..غسيل اليدين أول طرق الحماية من العدوى والمرض والان مع تفاصيل الخبر

غسيل اليدين أحد أهم الإجراءات الصحية الهامة والضرورية التى إذا ما اعتمدها الإنسان كعادة فى حياته اليومية، كانت السبب الرئيسي فى حمايته الحقيقية من العدوى.

فى اليوم العالمى لغسيل اليدين، والذى يتوافق مع فصل الخريف، وهو الموسم الأكثر انتشارا للعدوى وانتقالها، قال تقرير نشر فى موقع better health الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن غسيل اليدين بالماء الجارى والصابون جيدا، لمدة عشرين ثانية متتالية على الأقل، أمر فى غاية الأهمية لهذه الأسباب:

أهمية غسيل اليدين

ـ يحد من العدوى وانتشارها وانتقالها.

ـ يحد من تكرار العدوى مرة أخرى.

ـ يحمى الأسرة الواحدة من انتشار العدوى بنزلات البرد والأنفلونزا والفيروسات والبكتيريا المختلفة بها.

ـ يعتبر الخطوة الأهم والأكثر فعالية والأقوى من استخدام المعقم والكحول.

ـ أفضل طريقة للوقاية من التهابات المعدة والأمعاء.

ـ يزيل الكائنات الحية المسببة للأمراض من جذورها.

ـ يحد من انتشار أي مشكلة معدية، لأن العدوى تقف عند هذا الإجراء.

ـ يمنع انتشار الجراثيم المسببة للمرض.

ـ يحد من انتشار التهابات الجهاز الهضمى خاصة لدى الأطفال والتى تسبب مضاعفات خطيرة لهم.

ـ حماية كبار السن من عدوى الأمعاء والجلد والفيروسات.

ـ يحمى من يعانى من ضعف المناعة، من تدهور الحالة والعدوى المتكررة.

نصائح فعالة عند غسيل اليدين

ـ اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة عشرين دقيقة.

ـ اهتم بتجفيفها جيدا بعد ذلك.

ـ ابتعد عن غسيل اليد بالمياه فقط.

ـ اهتم بتكرار هذه الخطوة كلما أمكنك وأينما كنت.

ـ غسيل يديك بالماء الدافئ والصابون فعال ومفيد.

ـ اهتم باستخدام المياه الجارية.

ـ اهتم بالنظافة العامة والشخصية.