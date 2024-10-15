شكرا لقرائتكم خبر عن علم أطفالك خطوات غسل اليدين لقتل الجراثيم وحمايتهم من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم فى 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى لغسيل اليدين، للتوعية بأهمية هذه العادة للوقاية من الأمراض، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح وخطوات غسيل اليدين للأطفال.

وذكرت منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" أن غسيل اليدين هو أحد أرخص وأسهل وأهم الطرق التى يمكنك من خلالها الحفاظ على سلامة طفلك من المرض.

وأوضحت المنظمة أنه يجب تعليم الطفل خطوات غسيل اليدين للقضاء على جميع البكتيريا المسببة للعدوى على اليدين، مضيفة أن الفرك السريع بالصابون والشطف بالماء لا يكفى.

الخطوة 1: تبليل اليدين بالماء الجارى.

الخطوة 2: فرك الصابون باليدين بكمية كافية تغطى اليدين المبللتين.

الخطوة 3: فرك أسطح اليدين – بما فى ذلك ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر – لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

الخطوة 4: شطف اليدين جيداً بالماء الجارى.

الخطوة 5: تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة وجافة، أو منديل ورقي يُستخدم لمرة واحدة.

يجب عليك غسل يديك لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية.

يجب أن يغسل طفلك يديه بشكل متكرر خلال اليوم، فيما يلي بعض الأوقات التي يجب فيها غسل اليدين دوماً

بعد أن تمخّط أنفك، أو تسعل أو تعطس.

قبل الأكل وبعده.

بعد استخدام الحمام.

بعد لمس الحيونات.

عندما يظهر الاتساخ على يديك.

ومن جانبها قالت الدكتورة هيام خيرى، استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن غسيل اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل أول خطوة فى حماية الأطفال من الأمراض التى تنتقل بشكل أكبر فى فترة المدارس.

وأوضحت أن غسيل اليدين له تقنية معينة يجب أن يعلمها أولياء الأمور والمدرسين للأطفال فى المدرسة، بغسيل باطن اليد وأعلاها وكذلك بأن يتخلل الصابون والماء بين الأصابع.

وشددت على ضرورة غسيل اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الانتهاء من دخول دورة المياه، مضيفة أن توقيت غسل اليدين الذى يجب الالتزام به 30 ثانية لأن هذه المدة وفقا للأبحاث تقتل الميكروبات والبكتيريا والفيروسات.

وأضافت أن الصابون السائل أفضل فى غسل اليدين من الصابونة العادية، لأن الصابون العادي يمكن أن يكون مصدر نقل للعدوى إذا استخدمها أكثر من شخص.

وأشارت إلى أن الاستنشاق والمضمضة، وهما من الخطوات الأساسية فى الوضوء، يساعدان أيضا فى إخراج أى بكتيريا أو ميكروبات فى الفم والأنف.

وأوضحت أن كل طفل يجب أن يتعلم العطس فى الكم أو منديل ورقى ويتخلص منه، لكن لا يعطس فى الهواء حتى لا ينشر الفيروسات وينقل العدوى لمن حوله.

ونوهت عن أهمية تعليم الطفل أن السندوتشات تكون فى شنطة نظيفة وتكون مغطاة من الذباب.

وتابعت قائلة إنه من المهم حصول الطفل على اللقاحات الضرورية كل موسم مثل لقاح الأنفلونزا، وشددت على أهمية تناول الأطعمة والمشروبات التى تكسبنا مناعة طبيعية مثل: القرنفل المطحون، فهو مضاد للميكروبات، حيث يمكن للطفل مضغ حب قرنفل فى الصباح أو شرب كوب ينسون مع عسل وليمون وكركم وعصرة ليمون وزنجبيل لتعزيز مناعته.