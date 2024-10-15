شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلب الطقس نلبس إمتى تقيل؟.. نصائح للتعامل مع ارتفاع وانخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

مع الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة التى نشهدها تلك الفترة، والتقلبات المستمرة فى الطقس من ارتفاع الحرارة نهاراً إلى انخفاضها ليلا، قد تحتار الأمهات فى طريقة ملابس الطفل حتى لا يتعرض سريعا للمرض.

ومع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف يصعب التعامل مع الأيام المعتدلة والليالى الباردة، فقد تقفز درجات الحرارة أحيانًا من معتدلة إلى شديدة البرودة، لذا يجب ارتداء عدة طبقات من الملابس الخفيفة مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل الضيقة أثناء النهار والسترة في الليل.

نصائح لتجهيز طفلك في الطقس غير المتوقع

فى هذا التقرير نقدم بعض النصائح لجعل طفلك آمنا خلال الطقس المتغير وفقا لموقع healthychildren..

1. التقسيم الطبقى هو الحل

الطقس غير متوقع خلال هذا التوقيت، لذا فإن ارتداء طبقات متعددة من الملابس أمر بالغ الأهمية، استخدم عدة طبقات خفيفة الوزن بدلاً من طبقة واحدة ضخمة، يمكنك إضافة أو إزالة الملابس بسرعة حيث تختلف درجات الحرارة طوال اليوم.

الطبقة الأساسية.. استخدمي القطن الناعم القابل للتنفس للتحكم في درجة حرارة جسم الطفل.

الطبقة الوسطى.. إذا انخفضت درجات الحرارة، أضف الصوف كطبقة وسطى.

الطبقة الخارجية.. يمكن للسترة المقاومة للطقس أو سترة مقاومة للرياح حماية طفلك من المطر والرياح والبرد.

تتيح لك الطبقات التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة، مما يحافظ على دفء طفلك.

2 . الاعتماد على الأقمشة الطبيعية القابلة للتنفس

اختر الأقمشة الطبيعية القابلة للتنفس مثل القطن والصوف للطقس المتغير، بفضل تدفق الهواء وامتصاص الرطوبة، تعمل هذه الأقمشة على تنظيم درجة حرارة الطفل، القطن هو الأفضل للطقس الأكثر حرارة.

3. الحماية من الشمس فى الأيام الدافئة

يؤدى تغير الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات الأشعة فوق البنفسجية، لذا احرص على حماية طفلك من أشعة الشمس، احمِ طفلك من الأشعة فوق البنفسجية بارتداء قميص أو فستان خفيف الوزن وطويل الأكمام مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، للحصول على أقصى قدر من الحماية، استخدم قبعة عريضة الحواف وكريم واقٍ من الشمس مناسب للأطفال.

4. اختيار أحذية تناسب جميع الظروف

تذكر أن الأحذية المناسبة ضرورية في الطقس المتغير، أحذية الأطفال المقاومة للمطر أو الأحذية ذات النعال المطاطية تحافظ على جفاف أقدام الطفل وتمنع انزلاقها، أما الأحذية القطنية أو الشبكية تسمح بمرور الهواء في الأيام الحارة، ما يقلل من الألم.

5. مراقبة درجة حرارة الطفل

تتطلب ملابس طفلك الرضيع في حالة الطقس غير المستقر مراقبة درجة حرارة جسمه بانتظام، لا يستطيع الأطفال التحكم في درجة حرارة أجسامهم مثل البالغين، مما يجعلهم أكثر حساسية لارتفاع درجة الحرارة والبرد.

لذا احرص على فحص الجزء الخلفي من رقبة طفلك أو صدره للتأكد من عدم وجود حرارة أو برودة، وإذا شعرت أن جلده رطب أو ساخن للغاية، قومي بإزالة طبقة من الملابس.