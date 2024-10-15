شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على نجاح الدايت بعيدا عن الميزان.. استشاري توضح والان مع تفاصيل الخبر

يحاول الكثيرون فقدان الدهون وإنقاص الوزن، من خلال اتباع حمية غذائية "دايت"، ويقيس معظم الأشخاص معيار نجاح الدايت بالميزان لكن ربما تحرز نجاحًا رغم أن الرقم الموجود على الميزان ثابتًا، من خلال مؤشرات أخرى لقياس تقدمك ونجاح الدايت نتعرف عليها في السطور التالية.

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بمعهد التغذية القومى، أن هناك عدة مؤشرات تدل على نجاح الدايت بعيدا عن الميزان وهذه المؤشرات هى:

- اتساع الملابس الضيقة.

- تغير مقاسات الجسم خاصة مقاس الخصر، ويتم قياسها بالمازورة.

- الشعور بالطاقة والنشاط والحيوية.

- النوم بصورة طبيعية.

- القدرة على صعود طابقين بدون نهجان شديد.

وأوضحت أنه يجب عدم استعجال نتائج الدايت، لأن الخطوات الصغيرة المستمرة قد تساعدك على الوصول لهدفك.

وأشارت الدكتورة إسراء عمران إلى أن طبيعة كل جسم تختلف من شخص لآخر فلا تقارن نفسك بأحد واستمر في اتباع الدايت حتى تصل للوزن المثالي لك.

ونصحت استشاري طب الأسرة و التغذية العلاجية باتباع بعض العادات الصحية خلال الدايت ومنها:

- ممارسة الرياضة حتي التمارين الخفيفة.

- المشي والنشاط البدني بأن تركن سيارتك بعيدا حتى تمشى مسافة أطول على سبيل المثال.

- الصعود على السلم بدلا من المصعد الكهربائي.

- المشي كل يوم نصف ساعة.

- تمارين الكارديو مثل: الجري أو السباحة.

- - تمارين المقاومة لزيادة كتلة العضلات وزيادة معدل الحرق.