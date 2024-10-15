شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل في الهضم.. أطعمة ومشروبات تجنبها لتخفيف الانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن الانتفاخ هو مشكلة هضمية شائعة تسبب الشعور بالامتلاء أو انتفاخ في البطن وعادة ما يكون نتيجة للإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة الزيتية أو الحارة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الانزعاج بصمت في الجهاز الهضمى الفاصوليا والعدس

الفاصوليا والعدس غنيان بالألياف ويحتويان على السكريات القليلة التعدد، وهي سكريات معقدة قد يصعب هضمها، وتتخمر هذه السكريات في الأمعاء، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات، ويمكن أن يساعد نقع الفاصوليا قبل الطهي وزيادة تناول الألياف تدريجيًا في مساعدة جسمك على التكيف وتقليل الانتفاخ.

الخضراوات الصليبية

تحتوي الخضراوات الصليبية على مركبات الكبريت والكربوهيدرات المعقدة التي يمكن أن تسبب الغازات أثناء الهضم، ورغم أن هذه الخضراوات صحية، إلا أنها قد تكون قاسية على المعدة عند تناولها بكميات كبيرة، ويمكن أن يسهل طهي هذه الخضراوات على البخار بدلاً من تناولها نيئة في الوقاية من الانتفاخ.

منتجات الألبان

يعاني العديد من الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز، ما يعني أن أجسامهم تفتقر إلى الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانتفاخ والغازات وعدم الراحة، فإذا كنت تعانى من عدم تحمل اللاكتوز، فجرب منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز أو البدائل النباتية مثل حليب اللوز أو الصويا.

منتجات القمح والجلوتين

يمكن أن تسبب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، مثل الخبز والمكرونة والمخبوزات، الانتفاخ لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، حتى أولئك الذين لا يعانون من عدم تحمل الجلوتين قد يعانون من الانزعاج من استهلاك كميات كبيرة من منتجات القمح المصنعة، فإذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناول القمح، ففكر في تجربة الحبوب الخالية من الجلوتين مثل الكينوا أو الأرز البنى أو الشوفان.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون المذاب، والذي يمكن أن يسبب غازات في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ، ويمكن أن تؤدي الصودا والمياه الفوارة إلى تفاقم هذه المشكلة، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة، لذلك استبدلها بمشروبات الأعشاب.

الأطعمة المصنعة

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء والانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي على مكونات ومواد حافظة صناعية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي، لذلك ركز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة لتجنب الصوديوم الزائد والمواد المضافة التي قد تساهم في الانتفاخ.

المحليات الصناعية

توجد عادةً في المنتجات الخالية من السكر، وقد يكون من الصعب على بعض الأشخاص هضم المحليات الصناعية، الغازات والانتفاخ، وغالبًا ما يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء، مما يؤدي إلى التخمير، لذلك حد من استهلاك المنتجات الخالية من السكر واقرأ الملصقات لتجنب هذه المحليات إذا كنت تعاني من الانتفاخ.

بعض الفواكه

في حين أن الفواكه صحية بشكل عام، إلا أن بعضها يحتوي على مستويات عالية من الفركتوز والسوربيتول، مما قد يسبب الغازات والانتفاخ لدى الأفراد الحساسين، ويمكن أن يساهم محتواها من الألياف أيضًا في عدم الراحة الهضمية عند تناولها بكميات زائدة، لذلك راقب تناولك للفواكه عالية الفركتوز وفكر في تناول أجزاء أصغر منها.