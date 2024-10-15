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يمكن أن تنتج الرؤية الضبابية أو العمى المؤقت أثناء الدوخة عن عدم التوافق الحسي بين الدماغ والعينين والأذن الداخلية، وفي هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن لمشاكل التوازن ومشاكل العين أن تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض ونصائح الخبراء للحفاظ على صحة العين، بحسب موقع "تايمز ناو".

فالحفاظ على التوازن عملية معقدة تنطوي على العديد من الأنظمة في الجسم، بما في ذلك العينين والأذنين والدماغ.

يمكن أن يحدث عدم وضوح الرؤية أو العمى المؤقت أثناء الدوخة عندما تتأثر هياكل مثل الشبكية أو القرنية أو العصب البصري بمشاكل صحية أو أحداث مفاجئة.

ورغم أن مشاكل الرؤية طويلة الأمد غالبًا ما ترتبط بحالات مزمنة، إلا أن التغييرات المفاجئة مثل عدم وضوح الرؤية أو العمى المؤقت يمكن أن تحدث أيضًا أثناء نوبات الدوخة أو الدوار أو السكتة الدماغية.

لماذا تصبح الرؤية سوداء عند الشعور بالدوخة؟

تعمل القشرة البصرية في الدماغ على معالجة المدخلات من العينين للمساعدة في الحفاظ على التوازن ومنع الدوخة تعمل هذه العملية جنبًا إلى جنب مع النظام الدهليزي الموجود في الأذن الداخلية.

تعتمد هذه الأنظمة على إشارات من العينين والأذنين حول وضع الرأس والحركة والتوجه المكاني.

عندما لا تتطابق المدخلات من العينين والأذن الداخلية، يحدث "عدم توافق حسي"، ما يؤدي إلى الدوخة أو اختلال التوازن.

يمكن أن يحدث هذا إما بسبب مشاكل الدهليزي (المتعلقة بالتوازن) أو البصرية، أو مزيج من الاثنين.

قد يعاني الأشخاص المصابون بحالات الدهليزي، مثل الدوار الانتيابي الحميد (BPPV)، أو التهاب العصب الدهليزي، أو مرض منيير، من الاعتماد بشكل أكبر على الإشارات البصرية للحفاظ على التوازن، مما يجعل مشاكل مثل ضعف إدراك العمق أو العمى المؤقت أكثر وضوحًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب بعض حالات العين - مثل التهاب القرنية، والوذمة الدموية، والتهاب العنبية، والجلوكوما، والتهاب العصب البصري، وانسداد الوريد الشبكي، وانفصال الشبكية، أو صدمة العين - في فقدان البصر المفاجئ.

قد يشعر بعض الأشخاص وكأنهم يعانون من العمى المؤقت أو فقدان الوعي، يمكن أن تؤدي مشاكل الرؤية إلى الدوخة، والعكس صحيح أيضًا.

نصائح للحفاظ على صحة العين

• فحوصات العين السنوية: تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف عن مشاكل العين وعلاجها في وقت مبكر. تساعد فحوصات العين الشاملة، بما في ذلك فحوصات قاع العين المتوسعة، في تقييم صحة العين بشكل عام واكتشاف المشكلات قبل تطورها.

• إدارة الحالات الصحية المزمنة: غالبًا ما ترتبط الحالات المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بمضاعفات العين. تعد الإدارة السليمة لهذه الحالات من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة والفحوصات الروتينية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة البصر.

• تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية: يدعم النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن الفواكه والخضروات الورقية والحبوب الكاملة وظائف العين الصحية. تساعد الفيتامينات A وC وE، إلى جانب المعادن مثل الزنك ومضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين، في منع مشاكل العين، تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك أيضًا في صحة العين.

• احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس تمارين العين: الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة يسمح للعين بالراحة والتعافي. يمكن أن تساعد تمارين العين البسيطة أيضًا في تخفيف إجهاد العين، وخاصة لأولئك الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات.

• حافظ على نظافة العين الجيدة: منع العدوى والتهيج من خلال ممارسة نظافة العين الجيدة. اغسل يديك بانتظام، وتجنب لمس عينيك بأيدي متسخة، وانتبه عند استخدام العدسات اللاصقة، وتجنب مشاركة أدوات العناية الشخصية بالعين لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.