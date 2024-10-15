شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحالة أثناء النوم تؤثر على صحة قلبك.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يعد النوم بعد يوم طويل من العمل أو الدراسة من أبسط متع الحياة والتخلص من ضغوط اليوم، ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأفراد، ينقطع هذا النوم لديهم بسبب ضيق التنفس ما يجعلهم يستيقظون فجأة، وبينما يمكن أن يُعزى ذلك إلى الكوابيس، فإن العديد من الأشخاص لا يدركون انقطاع تنفسهم أثناء النوم وكيف يؤثر على على صحتهم.

لا يعطل هذا الاضطراب الشائع النوم فحسب، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على القلب أيضًا، إن فهم العلاقة بين انقطاع النفس أثناء النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs)، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، أمر بالغ الأهمية لأي شخص، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما انقطاع النفس أثناء النوم؟

انقطاع النفس أثناء النوم هو حالة تتسبب فى توقف النفس بشكل متكرر أثناء النوم، وتشمل أعراض هذه الحالة الاستيقاظ والشعور بالتعب والشخير بصوت عالٍ والصداع بعد الاستيقاظ والشعور بالنعاس طوال اليوم والتهيج.

ولعل الشكل الأكثر انتشارًا لانقطاع النفس أثناء النوم هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، والذي يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم، والنوع الآخر هو انقطاع النفس المركزي أثناء النوم (CSA)، حيث يفشل الدماغ في إرسال إشارات مناسبة إلى العضلات المسئولة عن التنفس.

ويعاني حوالي 936 مليون بالغ (30-69 عامًا) في جميع أنحاء العالم من انقطاع التنفس أثناء النوم الخفيف إلى الشديد و425 مليونًا يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم المتوسط إلى الشديد.

وتشمل عوامل الخطر السمنة والعمر والجنس (أكثر شيوعًا عند الرجال) والتاريخ العائلي والتدخين وتضخم اللوزتين والرقبة السميكة، ويمكن أن تزيد أيضًا بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات الهرمونية ومتلازمة تكيس المبايض وأمراض الرئة المزمنة من المخاطر.. على النحو التالى:

1. المخاطر القلبية الوعائية لانقطاع التنفس أثناء النوم:

يمكن أن يكون لانقطاع التنفس أثناء النوم تأثير عميق على صحة القلب والأوعية الدموية، وقد أظهرت الأبحاث أن التنفس المتقطع يعطل التدفق الثابت للأكسجين إلى القلب، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى إثارة العديد من المشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وهرمونات التوتر، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية مثل:

* ارتفاع ضغط الدم: عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الأكسجين بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم، يرتفع ضغط الدم، وفي بعض المرضى، يظل ضغط الدم مرتفعًا حتى أثناء النهار، ويمكن أن تؤدي فترات طويلة من ارتفاع ضغط الدم إلى السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

* عدم انتظام ضربات القلب : يؤدي نقص إمداد القلب بالأكسجين بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم إلى إجباره على العمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم. وهذا يزيد من الضغط على القلب مما يؤدي إلى تغييرات في بنيته. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضربات قلب غير منتظمة (اضطرابات نظم القلب)، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية.

* فشل القلب : يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على القلب أيضًا إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مما يقلل من قدرته على الضخ، وإذا تركت هذه الحالة دون علاج، فقد تؤدي إلى قصور القلب.

* مرض الشريان التاجي: يرتبط انقطاع النفس النومي الشديد أيضًا بتراكم اللويحات في الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية.

التشخيص والعلاج

إن إدراك العلاقة بين انقطاع النفس أثناء النوم وصحة القلب والأوعية الدموية أمر بالغ الأهمية للوقاية من هذا المرض وإدارته، ومن الضروري دمج فحص انقطاع النفس أثناء النوم في رعاية القلب والأوعية الدموية، ويتعين على أطباء القلب والأطباء العامين التعاون من أجل تشخيص وعلاج انقطاع النفس أثناء النوم في وقت مبكر لدى المرضى المعرضين للخطر أو الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية.