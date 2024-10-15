شكرا لقرائتكم خبر عن المشى بهذه الطريقة يوميا يخفف التوتر ويساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن لرياضة المشى العديد من الفوائد الصحية، ولكن يشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى فوائد المشى حافى القدمين خاصة على العشب، والذي يُشار إليه أحيانًا باسم "التأريض"، والتى تفوق فوائد المشى العادى والطرق التقليدية له، حيث إن للسير حافى القدمين على العشب العديد من الفوائد الصحية لجسمك وعقلك على حدٍ سواء.

فيما يلى.. فوائد المشى حافى القدمين على العشب:يقلل من التوتر والقلق

إن الخصائص المريحة للمشي حافي القدمين على العشب من بين أكثر مزاياه المذهلة، أنه ينشط نقاط ضغط معينة على القدمين مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم، وهذا يساعد تلقائيًا على خفض مستويات التوتر والقلق، وتهدئة أعصابنا، ويقلل من إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

تحسين جودة النوم

المشي حافي القدمين على العشب يسمح للجسم بامتصاص الإلكترونات الطبيعية للأرض، والتي تساعد في تنظيم الإيقاع اليومي للجسم، .ويمكن لهذا الاتصال الإيقاعي مع المجال الكهربائي للأرض أن يؤثر بشكل إيجابي على إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن التحكم في دورة النوم والاستيقاظ.

يُعزز المزاج ويحسن التوازن العاطفي

إن فوائد التواجد في الطبيعة معروفة لنا جيدًا، والمشي حافي القدمين على العشب يزيد من هذه الفوائد، إن التجربة الحسية المتمثلة في لمس الأرض مباشرة بقدميك يمكن أن تساعد في إطلاق الإندورفين، وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تمنح الجسم شعورًا بالسعادة، وتساعد هذه الإندورفينات في تحسين مزاجك، وتعزيز مشاعر السعادة، وحتى تخفيف أعراض الاكتئاب، ويمكن أن يكون هذا أداة قوية للتعامل مع الضغوط اليومية والاضطرابات العاطفية.

تعزيز المناعة

إن المشي حافي القدمين على العشب يعرض جسمك لإلكترونات الأرض، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب، وغالبًا ما يكون الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبهذه الطريقة، يمكن أن يساعد التأريض جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أكثر فعالية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والمشاكل الصحية المزمنة.

يساعد على تحسين الدورة الدموية

المشي حافي القدمين على العشب يمكن أن يحسن بشكل كبير تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، حيث يوفر السطح الناعم غير المستوي للعشب تدليكًا طبيعيًا للقدم، مما يحفز الدورة الدموية في القدمين والأطراف السفلية، تعمل هذه الدورة الدموية المتزايدة على توصيل المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجتك وأعضائك، مما يعزز الحيوية والطاقة بشكل عام، ويعد تحسين تدفق الدم مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين لديهم أنماط حياة خاملة أو أولئك الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية.

فوائد للقلب

قد يكون لهذا التمرين البسيط فائدة غير متوقعة لصحة القلب والأوعية الدموية، فقد يحسن التأريض صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل التوتر والالتهابات إلى جانب تحسين الدورة الدموية، بما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يقلل من الالتهاب والتوتر المزمن، وهما عاملان خطر مهمان، وعلى الرغم من أنه لا ينبغي استخدامه بدلاً من النصائح الطبية أو العلاجات، إلا أنه ممارسة صحية يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب بشكل عام.

يساعد في الحفاظ على وضعية صحية

تصبح عضلات أسفل الساق والقدم أكثر نشاطًا وقوة عندما تمشي حافي القدمين على أرض غير مستوية، مثل العشب، وعلى النقيض من الأسطح الداخلية الملساء، يختبر العشب توازن الشخص وقوته، مما يشجعك على تصحيح وضعيتك أثناء المشي، وهذا يحسن محاذاة الجسم بشكل عام ويبني العضلات في المنطقة المحيطة بالكاحلين، كما يمكن أن يساعد التأريض الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر وسوء الوضعية من خلال تخفيف التوتر في العمود الفقري.