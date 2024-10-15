شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر السكتات الدماغية على جهاز المناعة وخطوات للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

السكتة الدماغية هي حالة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى المخ، ما قد يسبب موت الخلايا، وغالبًا ما تكون من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة التي تؤثر على الجهاز المناعي بشكل عام.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السكتة الدماغية هي ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث تؤثر على 15 مليون شخص كل عام، وهناك ارتباط قوي بين السكتة الدماغية والجهاز المناعي، في حين يحمي الجهاز المناعي المخ، فإن بعض الاستجابات المناعية لها آثار سلبية بعد السكتة الدماغية.

ووفقا لموقع "indianexpress"، في أعقاب السكتة الدماغية، تتغير العديد من أشكال المناعة بشكل كبير بسبب التأثير الذي تخلفه السكتة الدماغية على النظام.

أولاً: هناك مرحلة من الالتهاب الحاد الذي يؤدي إلى دخول الخلايا المناعية إلى المخ؛ وهذا يساهم أيضًا في تدمير الأنسجة، ولكن هذه المرحلة تتبعها مرحلة من تثبيط المناعة حيث يتم قمع الاستجابة المناعية الكلية للجسم، وهذا يزيد من ميل الجسم إلى الإصابة بالعدوى مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية، وهي المضاعفات المرتبطة عادة بالسكتة الدماغية.

وقد ثبت أن نقص الخلايا الليمفاوية الطرفية وعدم استجابة الخلايا التائية تطول لدى مرضى السكتة الدماغية، وهي العوامل التي تجعل هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقد يستمر هذا التثبيط المناعي لأسابيع أو أشهر بعد الحدث الأول، ما يزيد من تعقيدات عملية التعافي ونسب الوفيات.

علاوة على ذلك، تؤدي السكتة الدماغية أيضًا إلى انكماش أعضاء المناعة، بما في ذلك الطحال، وبالتالي زيادة خطر انتشار العدوى.

تغييرات نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

يمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة على منع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتعزيز جهاز المناعة لديك بشكل كبير، وتشمل هذه التغييرات الاهتمام بالنظام الغذائي والأنشطة البدنية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة ضرورية لأنها تعزز جهاز المناعة وتقلل من الالتهابات، كما أنها تحافظ على وزن صحي وتحافظ على مستوى الكوليسترول وتقوي القلب.

نظام غذائي متوازن

يساعد النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن على تعزيز جهاز المناعة.

النوم الكافي

النوم مهم جدًا لجهاز المناعة، فقلة النوم تؤثر على قدرة الإنسان على محاربة الأمراض من خلال إضعاف جهاز المناعة لديه.

منع الإجهاد

لقد ثبت أن الإجهاد المستمر على المدى الطويل يضر بجهاز المناعة البشري، ويمكن للسيطرة على الإجهاد وكذلك تقوية جهاز المناعة من خلال استخدام ممارسات مثل اليقظة والتأمل واليوجا.

تجنب التبغ

التدخين يعيق آليات الدفاع ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؛ لأنه يضعف جهاز المناعة ويساهم في الإصابة بالسكتات الدماغية أيضًا.

الفحوصات الصحية الدورية

يمكن تجنب مخاطر السكتة الدماغية ومضاعفاتها عن طريق الكشف المبكر.