شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض درجات الحرارة.. إزاي تحمى نفسك وتعزز مناعتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من (3-4) درجات اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، ومع تقلبات الطقس تحتاج إلى تعزيز مناعتك للوقاية من الأمراض باتباع بعض النصائح، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للوقاية من الأمراض وتعزيز مناعتك، بحسب موقع avancecare.

طرق للوقاية من الأمراض مع انخفاض الحرارة وتعزيز المناعة 1. عزز مناعتك باتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا مهمًا في الحفاظ على نظامك المناعي، يمكن للنظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أن يمنح جسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها لمحاربة العدوى بشكل طبيعي.

فيتامين سي: يُعرف فيتامين سي بخصائصه المعززة للمناعة، حيث تعد الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي مصادر رائعة.

الزنك: الزنك معدن قوي يساعد الجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، الأطعمة مثل المكسرات والبذور والفاصوليا والحبوب الكاملة غنية بالزنك.

البروبيوتيك: تلعب الأمعاء الصحية دورًا حيويًا في المناعة، الزبادي واللبن الرايب من أكثر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، والتي تدعم صحة الأمعاء ونظام الدفاع الطبيعي للجسم.

الثوم والزنجبيل: يتمتع كل من الثوم والزنجبيل بخصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا، يمكن أن يساعد دمجهما في وجباتك على منع نزلات البرد وتخفيف الأعراض إذا كنت تشعر بالمرض بالفعل.

الحفاظ على رطوبة الجسم:شرب الماء مهم في الشتاء كما هو الحال في الصيف، يضمن الترطيب المناسب أن يتمكن جسمك من نقل العناصر الغذائية وإزالة السموم بشكل فعال، شاي الأعشاب وشوربة العظام والأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء ممتازة للبقاء رطبًا مع انخفاض الحرارة.

2. حافظ على نشاطك لتقوية استجابتك المناعية

البقاء نشطًا مع انخفاض الحرارة أمر ضروري للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.

تزيد التمارين الرياضية المعتدلة المنتظمة من دوران الخلايا المناعية، مما يساعد جسمك على اكتشاف العدوى ومكافحتها بشكل أكثر فعالية.

يمكن للأنشطة مثل المشي أن تحافظ على حركة جسمك، حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني معظم أيام الأسبوع.

كن حذرًا من الإفراط في بذل الجهد، حيث يمكن أن تؤدي التمارين المكثفة في الواقع إلى قمع جهاز المناعة مؤقتًا، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

3. إعطاء الأولوية للنوم الجيد للحصول على وظيفة مناعية مثالية

يعد النوم الجيد ليلاً أحد أكثر الطرق الطبيعية والفعالية لتعزيز جهاز المناعة لديك، أثناء النوم، يقوم جسمك بإصلاح نفسه وإنتاج بروتينات مقاومة للعدوى تسمى السيتوكينات.

يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى إضعاف استجابتك المناعية، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة.

حافظ على جدول نوم ثابت، وتجنب الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، وخلق بيئة هادئة وباردة ومظلمة للنوم المريح.

استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم: يجب أن يهدف البالغون إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

إذا وجدت صعوبة في النوم، فجرب العلاجات الطبيعية مثل شاي البابونج، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الاسترخاء.

4. إدارة الإجهاد للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك صد العدوى.

إن الانخراط في تقنيات إدارة الإجهاد أمر ضروري لصحة جهاز المناعة لديك. فكر في دمج ممارسات مثل:

تمارين التنفس: يمكن أن ينشط التنفس العميق والمتحكم فيه استجابة الجسم للاسترخاء، مما يساعدك على الشعور بالهدوء والتركيز.

5. احمِ نفسك بالزيوت العطرية والعلاجات الطبيعية

يمكن أن توفر بعض الزيوت العطرية والعلاجات الطبيعية دعمًا إضافيًا لجهاز المناعة لديك في حين أنها لا ينبغي أن تحل محل اللقاحات أو العلاجات الطبية، يمكن لهذه الحلول الطبيعية أن تكمل جهودك الوقائية.

زيوت الأوكالبتوس والنعناع: تشتهر هذه الزيوت بخصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا، يمكن أن يساعد نشرها أو إضافتها إلى حمام ساخن في تنظيف الجيوب الأنفية وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

شراب البلسان: ثبت أن هذا العلاج التقليدي يقلل من شدة ومدة أعراض البرد والإنفلونزا. البلسان غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، مما يعطي جهاز المناعة لديك دفعة طبيعية.

العسل والليمون: العسل والليمون يمكن أن يخفف التهاب الحلق ويساعد في تقليل السعال يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، بينما يوفر الليمون جرعة من فيتامين سي.