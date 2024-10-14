شكرا لقرائتكم خبر عن فقدت السمع فجأة.. تعرف على أبرز الأسباب والاحتمالات والان مع تفاصيل الخبر

ضعف السمع يأتى تدريجيًا، يبدأ بضعف في السمع بسيط، ثم يتزايد حتى يفقد الإنسان سمعه في بعض الحالات، ولكن هناك حالات تفقد سمعها بشكل فجائى ومباشر، هذا ما يوضحه تفصيلاً هذا التقرير.

وفقًا لتقرير نشر في موقع msdmanuals فإن الفقدان السريع والفجائى للسمع، أمر في غاية الأهمية، لابد من العرض الفوري على المختص، ومن بين أسباب هذا الفقدان المفاجئ:

اضطرابات شديدة كامنة أحدثت الفقدان فجأة

إصابة في الرأس حادة

عدوى في المخ حادة أيضًا

العدوى الفيروسية لدى البعض

الإصابة بفيروس الهيربس

مهاجمة الجهاز المناعى للأذن والأعصاب

اسنداد الأوعية الدموية في الأذن

اضطراب شديد وقوى في الضغط

العدوى أحد أبرز الأسباب أيا كان نوعها

بعض الأدوية التي تضر بالأذن بشكل فجائى

كسر في العظام الداخلية في الجمجمة

ارتجاج شديد دون حدوث كسر لدى البعض

الالتهابات المتكررة الشديدة بالأذن قد تسبب هذه المشكلة

أمراض نادرة مثل التصلب المتعدد

السكتات الدماغية الإصابة بالنكاف

الإصابة بالحصبة في حالات نادرة

الإصابة بمرض الزهرى

بعض إصابات تالرأس وإصابات الغوص

بعض الأورام وسرطانات الدم

فيروس المناعة

التهابات الأوعية الدموية

بعض المتلازمات مثل كوجان

أمراض الخلايا المنجلية

وغيرها الكثير من المسببات والعوامل، ولابد من مراجعة الطبيب الفورية، وذلك لإن بعض الأسباب المتسببة في الفقدان المفاجئ للسمع قد يمكن علاجها سريعًا، ويمكن التخلص منها وعودة السمع تدريجيًا إذا تم اكتشافها وحلها مبكرًا.