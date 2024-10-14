شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 7 طرق سهلة لخفض نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج مرضى السكرى لاتخاذ الخطوات اللازمة التي يمكن أن تساعد في إدارة سكر الدم من خلال بعض التغييرات في نظامك الغذائي من أجل إدارة مستويات سكر الدم، في هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق التي تساعد في تنظيم سكر الدم، بحسب موقع "تايمز ناو".

التحكم في الحصص الغذائية

يمكن أن يساعد التحكم في أحجام الحصص الغذائية وكميات الطعام التي تتناولها في التحكم في نسبة السكر بالدم، بدلاً من حرمان نفسك، يمكنك الاستمتاع بوجبات أصغر من الحلويات والوجبات الخفيفة لأنها يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

اختر الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان، حيث تتمتع الحبوب الكاملة بمؤشر جلايسيمي أقل، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة مقارنة بالحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض.

ترطيب الجسم

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم لخفض نسبة السكر في الدم، اشرب الماء طوال اليوم، قلل من المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

استخدم المحليات الطبيعية

اختر الحلويات المصنوعة من المحليات الطبيعية مثل التمر أو العسل بدلاً من السكر المكرر، في حين أن العسل والتمر لا يزالان يحتويان على السكر، إلا أن مؤشرهما الجلوكوزي أقل قليلاً ويزودانك بمغذيات مثل الحديد والبوتاسيوم، مما يجعلهما بديلاً أفضل قليلاً من السكر الصناعى المضاف.

الأكل بوعي

مارس الأكل بوعي من خلال التركيز على طعامك ومضغه ببطء والاستمتاع بكل قضمة، يمكن أن يساعد هذا في فهم إشارات الشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المتوازنة.