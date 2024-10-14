شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث فى جسمك خلال 24 ساعة من تناول مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت مشروبات الطاقة شعبية واسعة النطاق بين جميع الفئات العمرية، خاصة بين الأشخاص الذين يسعون إلى حل سريع للإرهاق وانخفاض الطاقة، في هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك عند تناول مشروبات الطاقة خلال 24 ساعة، بحسب موقع "تايمز ناو".

ماذا يوجد داخل مشروب الطاقة؟

تحتوي مشروبات الطاقة عادةً على السكر والكافيين والتورين وفيتامينات ب ومركبات أخرى.

المنشط الأساسي هو الكافيين، والذي يمكن أن يتراوح من 80 مجم إلى 300 مجم لكل علبة، اعتمادًا على العلامة التجارية.

لوضع هذا في المنظور، يحتوي كوب القهوة القياسي على ما يقرب من 95 مجم من الكافيين.

المحتوى العالي من السكر، والذي يعادل غالبًا عدة ملاعق كبيرة، يوفر دفعة طاقة فورية ولكنه قد يؤدي إلى الانهيار بعد فترة وجيزة.

كما يُضاف حمض التورين، وهو حمض أميني، بشكل شائع ويُعتقد أنه يعزز وظائف المخ واليقظة.

بينما قد توفر هذه المكونات زيادة مؤقتة في الطاقة، إلا أنها تأتي أيضًا مع مخاطر صحية كبيرة، خاصة عند تناولها بانتظام.

ارتفاع الطاقة الأولى: أول 10 دقائق

في غضون أول عشر دقائق من تناول مشروب الطاقة، يبدأ الكافيين في دخول مجرى الدم، مع تحفيزه للجهاز العصبي المركزي، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يوفر شعورًا باليقظة والطاقة.

بالنسبة للكثيرين، فإن هذه الدفعة السريعة هي سبب كون مشروبات الطاقة هي الحل الأمثل للإرهاق.

حتى في هذه المراحل المبكرة، قد يعاني الأشخاص الحساسون للكافيين من آثار ضارة مثل العصبية أو القلق أو تسارع ضربات القلب، من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أنك قد تشعر بمزيد من اليقظة، إلا أن هذه الأحاسيس تأتي مع بعض المخاطر.

التحفيز الأقصى: 30 دقيقة

عند علامة 30 دقيقة، يصل محتوى الكافيين في مجرى الدم إلى ذروته. هذا هو الوقت الذي يشعر فيه معظم الناس بأكبر قدر من النشاط والتركيز. ومع ذلك، فإن هذه الفترة من اليقظة المتزايدة يمكن أن تجلب أيضًا آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

الصداع والغثيان والدوار والأرق شائعة خلال هذه المرحلة، وخاصة بالنسبة لأولئك غير المعتادين على مستويات عالية من الكافيين.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية كامنة، فإن الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب الناجمة عن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو مضاعفات القلب الأخرى.

في هذه المرحلة، يلعب محتوى السكر أيضًا دورًا مهمًا. مع استقلاب الجسم للسكر بسرعة، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، ما يوفر دفعة قصيرة المدى من الطاقةغالبًا ما يتبع ذلك انخفاض في نسبة السكر، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

الانهيار السكرى: بعد ساعة من تناولها

بعد ساعة من تناول مشروب الطاقة، يبدأ الانهيار السكرى في الظهور. ويتسبب الانخفاض السريع في مستويات السكر في الدم في شعور العديد من الأشخاص بالانزعاج والتعب والرغبة في تناول المزيد من السكر أو مشروب طاقة آخر لاستعادة طاقتهم.

وقد تصبح هذه الدورة إدمانية، حيث يبحث الأفراد بشكل متكرر عن هذه المشروبات للحصول على دفعات طاقة قصيرة المدى، دون إدراك الضرر الطويل المدى الذي قد تسببه.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة إلى عواقب صحية خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم نسبة السكر في الدم، ومع مرور الوقت، تزيد هذه الارتفاعات والانهيارات المستمرة من خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2.

التأثيرات طويلة الأمد للكافيين: 3-5 ساعات

يبلغ عمر النصف للكافيين من ثلاث إلى خمس ساعات، ما يعني أنه حتى بعد عدة ساعات، يظل نصف الكافيين من مشروب الطاقة في نظامك، وإذا تم تناوله في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، فقد يتداخل هذا الكافيين المتبقي مع النوم، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من التعب في اليوم التالي.

قد يكون هذا ضارًا بشكل خاص للمراهقين والشباب، وهي الفئة السكانية المستهدفة بشدة من خلال تسويق مشروبات الطاقة.

بالنسبة للشباب الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، يمكن أن يؤثر قلة النوم سلبًا على التركيز والذاكرة والوظيفة الإدراكية.

غالبًا ما تؤدي مشروبات الطاقة إلى تفاقم هذه المشكلة من خلال إزعاج أنماط النوم الطبيعية.

انسحاب الكافيين: من 12 إلى 24 ساعة

بالنسبة لمستهلكي مشروبات الطاقة المنتظمين، قد تبدأ أعراض انسحاب الكافيين في الظهور بعد 12 إلى 24 ساعة من آخر مشروب.

ويمكن أن تشمل هذه الأعراض الصداع والتهيج والتعب بمرور الوقت، يطور الجسم اعتمادًا على الكافيين، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد الشعور باليقظة بدونه.

يعتمد العديد من الأشخاص على مشروبات الطاقة للعمل بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى حلقة من الاعتماد يصعب كسرها. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

الآثار الصحية طويلة المدى لمشروبات الطاقة

قد لا يشكل الاستهلاك الطبيعي لمشروبات الطاقة مخاطر كبيرة على الأشخاص الأصحاء، ولكن الاستخدام المنتظم أو المفرط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد.

ويمكن أن تساهم المستويات العالية من الكافيين والسكر في مجموعة من المشاكل الصحية:

- مشاكل القلب: يمكن أن يزيد الاستهلاك المزمن من خطر ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفي الحالات القصوى النوبات القلبية.

- مشاكل الصحة العقلية: ارتبط الاستخدام المتكرر للكافيين بالقلق والاكتئاب والأرق، بمرور الوقت، يمكن أن تصبح مشاكل الصحة العقلية هذه مزمنة.

- زيادة الوزن: يساهم المحتوى العالي من السكر في مشروبات الطاقة في زيادة الوزن والسمنة.

- الإدمان: يمكن أن يؤدي الاعتماد على مشروبات الطاقة للأداء اليومي إلى الاعتماد طويل الأمد على كل من الكافيين والسكر.

هل يجب عليك تجنب مشروبات الطاقة؟

على الرغم من أن مشروبات الطاقة توفر دفعة مؤقتة، إلا أنه لا يمكن تجاهل مخاطرها - الفورية والطويلة الأمد، ويمكن أن يتسبب الكافيين والسكر في مجموعة من المشاكل قصيرة المدى مثل الصداع والتوتر، لكنهما يساهمان أيضًا في مشاكل صحية أكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكري ومشاكل الصحة العقلية بمرور الوقت.

إذا كنت تعتمد بانتظام على مشروبات الطاقة لتجاوز يومك، فمن الضروري إعادة تقييم مصادر الطاقة لديك، ركز على اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والبقاء رطبًا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك بشكل أكثر صحة.

قد لا تشكل مشروبات الطاقة تهديدًا كبيرًا عند تناولها باعتدال، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون تجنبها تمامًا هو القرار الأفضل للصحة على المدى الطويل.