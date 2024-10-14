شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة بركة.. استشارى: المشى يعزز صحة قلبك بهذه الطرق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، إن المشي من أبسط وأهم أشكال النشاط البدني، وله تأثيرات إيجابية متعددة على صحة القلب، إضافةً إلى كونه نشاطًا سهلاً يمكن ممارسته في أي مكان، فإنه يحمل فوائد صحية كبيرة تسهم في تعزيز الصحة القلبية.

وأوضح أن المشى يعزز اللياقة القلبية الوعائية، حيث إنه يزيد من معدل ضربات القلب، ما يحسن من كفاءة الدورة الدموية، مضيفًا أن الدراسات تشير إلى أن ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية.

وتابع قائلاً: إن المشى يقلل مخاطر أمراض القلب، حيث أظهرت الأبحاث أن المشي المنتظم يساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

وأكد أن المشى يساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية، مما يسهم في إنقاص الوزن، حيث أن الحفاظ على وزن صحي يقلل من الضغط على القلب ويقلل من احتمالية الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

وأشار الدكتور سليمان بلال أن المشى يحسن الصحة النفسية، حيث يعزز من إفراز المواد الكيميائية مثل الإندورفين، التي تساهم في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر، مضيفًا أن الصحة النفسية الجيدة مرتبطة بصحة قلب أفضل، حيث إن التوتر والاكتئاب قد يؤثران سلبًا على القلب.

وأضاف أن المشى نشاط يمكن ممارسته في أي مكان وفي أي وقت، مما يجعله خياراً مناسباً للأفراد الذين يبحثون عن طريقة سهلة لدمج النشاط البدني في روتينهم اليومي، حيث يمكن دمج المشي في الروتين اليومي، مثل المشي إلى العمل أو أثناء فترات الراحة.

وتابع استشارى الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، قائلاً أنه إلى جانب الفوائد القلبية، يوفر المشي فوائد أخرى مثل تحسين صحة العظام والعضلات، وتعزيز الجهاز المناعي، وتحسين نوعية النوم.