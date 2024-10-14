شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: النشاط البدني يقى من الأمراض غير المعدية ويعزز عظام الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه بالأمس، بدأنا الحدث الرياضي لمنظمة الصحة العالمية WalkTheTalk قبل انعقاد الدورة الـ 71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط EMRC71

وأضافت المنظمة، إنه بين البالغين، يساعد النشاط البدني على الوقاية من الأمراض غير المعدية والتعامل معها مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري، ويقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، ويعزز صحة الدماغ، ويمكن أن يحسن الرفاهية العامة.



بين الأطفال والمراهقين، يعزز النشاط البدني صحة العظام، ويشجع النمو الصحي وتطور العضلات، ويحسن النمو الحركي والمعرفي، ومع ذلك، 31% من البالغين و80% من المراهقين على مستوى العالم لا يستوفون المستويات الموصى بها من النشاط البدني.

دعونا نكون نشيطين..

أي قدر من النشاط البدني أفضل من لا شيء، ابدأ بساعات قليلة من النشاط البدني، وزد من شدته ومدته تدريجيا مع مرورالوقت، حيث توصي منظمة الصحة العالمية الأطفال والمراهقون بأن يقوموا بمتوسط 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني المتوسط إلى القوي، كما يجب على البالغين القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني الهوائي متوسط الكثافة أسبوعياً، أو ما لا يقل عن 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي، أو مزيج مماثل من كليهما.