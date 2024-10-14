شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضر أشعة الشمس صحة عيونك ونصائح لحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

يعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية للشمس حقيقة يومية، لكن العديد من الناس لا يدركون التأثير الخطير الذي يمكن أن تحدثه على صحة العين، حيث يمكن أن يؤدي التعرض الحاد والمزمن للأشعة فوق البنفسجية من الشمس إلى مجموعة من مشاكل العين، نتعرف عليها في هذا التقرير ونقدم نصائح للوقاية، بحسب موقع تايمز ناو.

الأشعة فوق البنفسجية تحمل طاقة أكبر من الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء، ما يجعلها ضارة بشكل خاص نتيجة لاستنزاف الأوزون وتغير المناخ، أصبح البشر الآن معرضين لمستويات أعلى من الأشعة فوق البنفسجية، ما يعرض أعيننا لخطر متزايد.

وترتبط العديد من أمراض العيون بالتعرض الحاد والمتراكم للأشعة فوق البنفسجية لذا يجب اتخاذ تدابير وقائية.

أمراض العيون المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية

التهاب القرنية الضوئى

أحد التأثيرات المباشرة للأشعة فوق البنفسجية على العينين هو التهاب القرنية الضوئي أو التهاب القرنية فوق البنفسجية، تشبه هذه الحالة "حروق الشمس" للعين ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مؤلمة مثل الاحمرار والدموع والشعور بالحصى في العينين.

إن "التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب التهاب القرنية الضوئي، مما يؤدي إلى الاحمرار والحساسية للضوء والشعور بوجود جسم غريب في العين.

اعتام عدسة العين

يؤدي التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية أيضًا إلى تسريع تطور إعتام عدسة العين، وهي حالة تصبح فيها عدسة العين الطبيعية غائمة، مما يضعف الرؤية.

الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق دون حماية مناسبة للعين هم أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين.

وقد أظهرت الدراسات باستمرار ارتفاع معدل الإصابة بإعتام عدسة العين بين الأفراد المعرضين لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة.

الزوائد اللحمية

وهناك خطر كبير آخر يتمثل في الزوائد اللحمية، وهي نمو غير سرطاني على الجزء الأبيض من العين يمكن أن يمتد إلى القرنية، مما قد يعيق الرؤية، ويحذر الاطباء من أن الزوائد اللحمية غالبًا ما ترتبط بالتعرض المتكرر لأشعة الشمس وقد تسبب تهيجًا وانزعاجًا.

سرطان الجلد حول العين

تلعب الأشعة فوق البنفسجية أيضًا دورًا في تطور سرطانات الجلد حول العينين، بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.

الأشعة فوق البنفسجية تساهم بشكل كبير في الإصابة بأورام الخلايا الحرشفية على سطح العين (OSSN)، والتي تشمل كل من الآفات السرطانية وما قبل السرطانية على سطح الملتحمة والقرنية.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية إلى زيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهي حالة تؤثر على شبكية العين وتؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية، هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لكبار السن، حيث يظل الضمور البقعي المرتبط بالعمر أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر.

الوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية لعينيك

أكد الأطباء على أهمية حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية. النظارات الشمسية التي تحجب 99-100٪ من الأشعة فوق البنفسجية هي الطريقة الأكثر فعالية للحماية.

واوصوا باختيار النظارات الشمسية ذات التصميمات الملفوفة لضمان عدم دخول ضوء الأشعة فوق البنفسجية من الجانبين كما إن ارتداء قبعة ذات حافة عريضة يمكن أن يقلل من كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى عينيك بنحو 50٪".

بالإضافة إلى النظارات الشمسية، يمكن أن توفر العدسات اللاصقة التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية حماية إضافية، على الرغم من أنه يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع النظارات الشمسية لتغطية كاملة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى.

من الضروري أيضًا وضع واقي من الشمس واسع الطيف حول العينين، حيث يساعد ذلك في حماية الجلد الرقيق في تلك المنطقة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، على الرغم من أنه يجب توخي الحذر لتجنب دخول واقي الشمس في العينين.

الأطفال معرضون بشكل خاص لأضرار الأشعة فوق البنفسجية لأن حدقاتهم الأكبر والأنسجة العينية الأكثر شفافية تسمح لمزيد من الضوء باختراق المناطق الحساسة من العين.

حماية عيون الأطفال من الأشعة فوق البنفسجية أمر بالغ الأهمية، حيث يبدأ الضرر التراكمي منذ سن مبكرة.

باتباع هذه التدابير الوقائية - ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، والحد من التعرض لأشعة الشمس، ومراقبة صحة العين من خلال الفحوصات المنتظمة - يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير.

