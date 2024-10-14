شكرا لقرائتكم خبر عن احرص عليها.. 8 عادات لحياة صحية خالية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يساعد تبني عادات نمط حياة محددة، الأفراد على عيش حياة صحية خالية من الأمراض، حيث إن خيارات نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحتنا، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا" هناك 8 عادات ستساعدك على حياة صحية.

إعطاء الأولوية للنوم

النوم أحد أهم العادات الصحية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، خاصة مع الانخراط في استخدام الهواتف المحمولة، لذلك من المهم النوم بالقدر الكافى للحفاظ على صحتنا خاصة أن أجسامنا تتعافى خلال النوم، لذلك من المهم تقليل وقت الشاشات الذى يُجنبك التوتر قبل النوم، والحفاظ على روتين ليلي مريح.

النشاط المعرفي

إن الحفاظ على النشاط الذهني أمر بالغ الأهمية للوقاية من الشيخوخة المبكرة، فقد وجد العلماء أن السعي إلى مزيد من التعليم يؤدي إلى زيادة "الاحتياطي المعرفي"، ويمكن أن يساعد الانخراط في الفصول الدراسية المجتمعية أو الهوايات أو النوادي في الحفاظ على المهارات المعرفية، حاول أيضًا حل الألغاز بشكل متكرر ولعب الشطرنج مع أصدقائك وعائلتك.

التأمل

يوفر التأمل تناغمًا بين عقلك وجسدك، ويمكن لممارسة تماريت التأمل المنتظم أن يقلل من التوتر ويحسن صحتك، كما يوصى بالتأمل والتركيز على أنماط التنفس بعد الاستيقاظ أو قبل النوم للحصول على فوائد مثالية.

أجهزة السمع

يُنصح مع تقدمنا في العمر، حيث تبدأ حواسنا في الضعف، ومن بين هذه الحواس ضعف القدرة على السمعـ لذلك يُنصح بارتداء المعينات السمعية إذا لزم الأمر، لأنها يمكن أن تساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي، ويضمن الاستخدام السليم للمعينات السمعية استمرار الدماغ في تلقي التحفيز المهم.

تناول الطعام الصحي

إن ما نأكله هو ما نصبح عليه، لذلك احرص على موازنة طعامك اليومي بالعناصر الغذائية المفيدة، إن الحفاظ على نظام غذائي مغذي أمر ضروري إذا كنت ترغب في البقاء نشيطًا وصحيًا حتى مع تقدمك في السن، ويعتبر النظام الغذائي المتوسطي، الذي يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مفيد بشكل خاص لصحة الدماغ، كما يقترح الخبراء.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

إن ممارسة الرياضة ليست مجرد هواية، بل هي حاجة مهمة لصحة جسدك، ابدأ في ممارسة تمارين القوة وتمارين القلب والأوعية الدموية في سن أصغر، حيث أن ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني اليومي، مثل المشي لمسافات طويلة أو ممارسة اليوجا، سوف تساعدك على إبطاء الشيخوخة وتجعلك تبدو أصغر سنًا مما أنت عليه بالفعل، كما أن تمارين المقاومة فعالة بشكل خاص.

إدارة الحالات المزمنة

إن مراقبة الحالات المزمنة بانتظام مثل ضغط الدم أو ما قبل السكري يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة العامة، كما أن إجراء الاختبارات اليومية وتعديل نمط حياتك وفقًا لحالتك الصحية يمكن أن يساعد في إدارتها ودعم شبكة الأوعية الدموية في الدماغ.

حافظ على نشاطك الاجتماعى

يُعزز النشاط الاجتماعي الصحة، فالمشاركة في الفعاليات والبقاء اجتماعيًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على نشاط عقولنا وتقليل خطر الإصابة بالخرف، كما أن العادات البسيطة مثل تناول العشاء مع العائلة يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على وظائف المخ الصحية