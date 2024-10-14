شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مقلقة تدل على التهاب السحايا عند الرضع.. لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب السحايا عدوى خطيرة تلتهب أغشية المخ والحبل الشوكي، يمكن أن يكون لها مضاعفات شديدة عند الرضع، الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية، لمنع حدوث المزيد من المضاعفات؛ وبالتالي، يجب على الآباء معرفة متى يطلبون المساعدة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب السحايا عند الرضع، بحسب موقع تايمز ناو.

ما التهاب السحايا ولماذا يعد الكشف المبكر مهمًا؟

يحدث التهاب السحايا إما بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، الشكل البكتيري أكثر شدة ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة، في حين أن الشكل الفيروسي يميل إلى أن يكون مثيرًا للقلق ولكنه بسيط نسبيًا. تشمل البكتيريا المسببة الشائعة عند الرضع العقدية المجموعة ب، والإشريكية القولونية، والليستيريا المستوحدة.



بشكل عام، تميل حالات التهاب السحايا عند الأطفال حديثي الولادة والرضع إلى التقدم بسرعة؛ وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع بمجرد ظهور العلامات والأعراض.



الشكل البكتيري لالتهاب السحايا قد يؤدي إلى تلف في الدماغ أو فقدان السمع أو حتى الموت، لذا فإن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون العلامات خفية ويمكن أن تشبه الأمراض الشائعة، لذلك يجب على الآباء أن يبقوا متيقظين لأي أعراض غير عادية.

علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها:

1. سوء التغذية - غالبًا ما يتردد الأطفال المصابون بالتهاب السحايا في الرضاعة أو يجدون صعوبة في الرضاعة، حتى لو كان الطفل يرضع جيدًا في السابق. يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى الجفاف بسرعة ويزيد من تفاقم المرض نفسه.

2. العصبية أو البكاء غير المعتاد - يجعل التهاب السحايا الرضع والأطفال الصغار شديدي الانفعال والانزعاج. يمكنهم أيضًا البدء في البكاء بصوت عالٍ في بعض الأحيان. قد يلاحظ الآباء أيضًا أن طفلهم لا يمكن تهدئته، ويرفض الراحة من خلال الرضاعة أو العناق.



3. عدم الاستجابة - الرضيع الذي يبدو أكثر نعاسًا من المعتاد أو لا يستيقظ بسهولة ويبدو غير مستجيب هو أحد أهم علامات المرض. النعاس الناتج عن التهاب السحايا هو حالة لا يكون فيها الطفل نشطًا كما هو الحال عادةً.



4. انتفاخ اليافوخ - هناك أمر مهم آخر يجب الانتباه إليه وهو البقعة الرقيقة الموجودة على رأس الطفل (اليافوخ). يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد داخل الجمجمة إلى انتفاخ اليافوخ. على الرغم من أن حركة اليافوخ طبيعية، إلا أن الانتفاخ المستمر، وخاصةً مع أعراض أخرى، قد يكون أمرًا مثيرًا للقلق.



5. النوبات - النوبات هي علامة تحذير أخرى لالتهاب السحايا. عادةً ما يعاني الطفل المصاب بنوبة صرع من حركات مفاجئة متشنجة أو حركات في العينين أو تصلب في الجسم، وقد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق ويحتاج إلى عناية طبية فورية.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

التهاب السحايا يمكن أن يتطور بسرعة كبيرة، لذلك من المهم تقييم طفلك إذا كان لديه بعض هذه الأعراض مجتمعة.



لا تنتظر لترى ما إذا كانت الأعراض ستختفي من تلقاء نفسها إن الأطفال أكثر عرضة لمضاعفات التهاب السحايا مثل التلف العصبي الدائم وفقدان السمع أو حتى الموت.



إذا اشتبه في التهاب السحايا، فمن المرجح أن يطلب الطبيب إجراء ثقب قطني أو بزل قطني لاختبار السائل النخاعي بحثًا عن العدوى.



تُستخدم فحوصات الدم ومسح الأشعة وأدوات أخرى لتشخيص المرض.



إذا تم تأكيد المرض على أنه التهاب سحايا بكتيري، فإن المضادات الحيوية الوريدية والاستشفاء ضروريان. يمكن علاج التهاب السحايا الفيروسي بشكل داعم لأن المرض غالبًا ما يأخذ مساره من تلقاء نفسه.