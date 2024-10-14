شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ60.. إزاي تمشي بدون مضاعفات صحية والان مع تفاصيل الخبر

المشي من أسهل الطرق للبقاء نشيطًا وصاحب لياقة عالية، ولكن إذا كان سنك فوق الـ 60، كيف يمكنك القيام بهذا الأمر دون التعرض لأي مضاعفات صحية؟.

أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، مشيرا إلى أنه إذا كان عمرك أكثر من 60 عامًا، فإن المشي 6000 - 8000 خطوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة المبكرة إلى النصف، وهذا وفقًا لما أكدته الدكتور جيمس دينيكولانتونيو، عالم أبحاث القلب والأوعية الدموية ودكتور الصيدلة في معهد سانت لوك ميد أمريكا للقلب في كانساس بالولايات المتحدة.

فيعد المشي من أنواع التمارين الرياضية الرائعة للحفاظ على صحتك بغض النظر عن العمر، ولكن التوصيات قد تختلف قليلاً بناءً على ما إذا كان عمرك أقل أو أعلى من 60 عامًا.

فابالنسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، يجب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي متوسط الشدة كل أسبوع، مثل المشي السريع، وهذا يعني حوالي 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، فيساعد هذا الروتين في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وإدارة الوزن، وتعزيز الحالة المزاجية العامة ومستويات الطاقة.

أما بالنسبة لمن تجاوزوا سن الـ60، فيمكنهم المشي لمدة 150 دقيقة بكثافة معتدلة في الأسبوع، ومع ذلك، من المهم دمج تمارين التوازن والقوة مرتين على الأقل في الأسبوع للمساعدة في منع السقوط والحفاظ على كتلة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستماع إلى جسدك وضبط شدة ومدة المشي بناءً على مستويات اللياقة البدنية الشخصية وأي ظروف صحية أمر بالغ الأهمية.

وينبغي للمرء أن يركز على عادة المشي كل يوم دون الشعور بالضغط لتسجيل عدد معين من الخطوات، فبغض النظر عن العمر، فإن المشي هو وسيلة ممتازة للبقاء نشطًا وصحيًا، و تذكر أن ترتدي أحذية مريحة، وتحافظ على ترطيب جسمك، وتستمتع بالرحلة بالسرعة التي تشعر أنها مناسبة لك.