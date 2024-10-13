شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الفطريات التي تسبب العدوى.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

العدوى الفطرية، هي أمراض شائعة تسببها الفطريات، وهي كائنات مجهرية صغيرة تزدهر في الهواء والتربة والمياه والنباتات وحتى جسم الإنسان، في مناطق مثل الفم والجهاز الهضمي وعلى الجلد.

في حين أن العدوى الفطرية ليست معدية عادةً، إلا أن هناك أنواعًا معينة يمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر أو من منطقة في الجسم إلى أخرى، وفقًا لموقع OnlyMyHealth نفهم أنواع العدوى.

ما أنواع العدوى الفطرية التي يمكن أن تكون معدية؟

يمكن أن تنتقل العدوى الفطرية من شخص إلى آخر، على الرغم من أن ذلك يختلف اعتمادًا على نوع الفطريات المحدد.

من المعروف أن بعض الالتهابات الفطرية، مثل تلك التي تسببها الفطريات الجلدية، والتي تؤدي إلى حالات مثل قدم الرياضي أو سعفة الرأس، تنتشر من خلال ملامسة الجلد مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر الأسطح الملوثة، مثل الأرضيات أو المناشف أو الملابس، مضيفة أن أنواعًا أخرى من الالتهابات الفطرية، وخاصة تلك التي تؤثر على الجلد، يمكن أن تنتشر أيضًا من خلال ملامسة الأسطح الملوثة، الجهاز التنفسي يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق استنشاق الجراثيم المحمولة جوًا، والتي يمكن أن تنطلق في البيئة من المواد العضوية المتحللة أو الأفراد المصابين.

يؤثر مرض قدم الرياضي، الذي تسببه فطريات الجلد، في المقام الأول على الجلد بين أصابع القدم ويمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو عبر الأسطح الملوثة.

من ناحية أخرى، فإن سعفة الرأس هي عدوى فطرية تظهر في مناطق مختلفة من الجسم، وتتميز عادةً بطفح جلدي دائري أحمر اللون ومثير للحكة.

كيف تنتقل العدوى؟

الاتصال المباشر مع الأفراد المصابين، أو الأسطح، أو الأشياء الملوثة.

التلامس الجلدي، وخاصة في الأماكن العامة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة وغرف تبديل الملابس حيث يمكن للفطريات أن تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة.

الانتقال عن طريق الهواء، حيث يمكن أن تنتشر جراثيم بعض الفطريات عن طريق الاستنشاق أو ملامسة الغبار الملوث.

مشاركة الأغراض الشخصية، مثل المناشف أو الأحذية أو مقصات الأظافر، والتي يمكن أن تؤوي جراثيم فطرية وتسهل العدوى.

الفرق بين العدوى الفطرية المعدية وغير المعدية

على عكس العدوى الفطرية المعدية التي تنتشر بين الأفراد، فإن العدوى الفطرية غير المعدية، مثل تلك التي تسببها الفطريات التي تعد جزءًا من البكتيريا الجلدية الطبيعية، قد تنشأ من عوامل مثل ضعف جهاز المناعة أو الظروف البيئية.

وللتمييز بين الاثنين، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بالأعراض وطريقة الانتقال والفطريات المحددة المعنية، فضلاً عن استشارة المتخصصين في الرعاية الصحية للحصول على تشخيص دقيق وإرشادات بشأن الإدارة.

طرق الوقاية من انتقال العدوى الفطرية

هناك طرق فعالة مختلفة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية أو نقلها، وتشمل هذه الطرق:

الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وخاصة بعد لمس الأسطح الملوثة المحتملة أو التعامل مع الحيوانات.

يؤدي ارتداء الأحذية القابلة للتنفس والجوارب التي تمتص الرطوبة للحفاظ على جفاف القدمين إلى تقليل احتمالية نمو الفطريات.

تجنب مشاركة الأشياء الشخصية مثل المناشف أو الأحذية أو مقص الأظافر.

اتخاذ الحذر في الأماكن العامة مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية وغرف تبديل الملابس، حيث يكون خطر التعرض للفطريات أعلى.

الحفاظ على أماكن المعيشة نظيفة وجيدة التهوية.

معالجة أي علامات للعفن أو الرطوبة على الفور.