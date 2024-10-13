شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على الفطار.. تناول الفاصوليا على الخبز المحمص يساعد في خفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات الضرورية التي تمنحك الطاقة لبدء يومك، وإذا كنت ترغب في خفض الوزن والتخلص من الكوليسترول فإحرص على تناول الفاصوليا في وجبة الإفطار، لأنها تعمل خفض مستويات الكوليسترول وتحمي القلب.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض صحية قد تكون مميتة، وذلك لأن الكوليسترول قد يتراكم في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادها.

يمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك، فإن الحفاظ على مستوى الكوليسترول منخفضًا أمر حيوي، خاصة إذا كنت بالفعل عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

وقال الموقع، إنه من المعروف على نطاق واسع أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يعد سببًا شائعًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وينصح الأطباء على وجه الخصوص بتناول أقل قدر ممكن من الدهون المشبعة للحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة.



وأضاف الموقع، إنه في حين أن بعض الأطعمة قد ترفع مستوى الكوليسترول، فإن بعضها الآخر قد يخفضه، وقد تؤدي وجبة إفطار صحية إلى خفض مستويات الكوليسترول، وقد أوصت هيئات الصحة بتناول الفاصوليا على الخبز المحمص للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، وبشكل أكثر تحديدًا، ستكون هذه الوجبة عبارة عن علبة من الفاصوليا المخبوزة قليلة السكر والملح فوق خبز القمح الكامل.

وأوضح خبراء في هارفارد هيلث، "إن تغيير الأطعمة التي تتناولها يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويحسن من كمية الدهون التي تتدفق عبر مجرى الدم، إن إضافة الأطعمة التي تخفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الجسيم الضار الذي يحمل الكوليسترول ويساهم في تصلب الشرايين، هي أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول."

وأكد الموقع، إنه تعمل الأطعمة المختلفة على خفض مستويات الكوليسترول بطرق مختلفة، فبعضها يوفر الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على ربط الكوليسترول وسلائفه في الجهاز الهضمي وسحبها خارج الجسم قبل أن تدخل الدورة الدموية، مضيفا، إن الفاصوليا غنية بشكل خاص بالألياف القابلة للذوبان، كما يستغرق الجسم بعض الوقت لهضمها، مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة.

وقال، إن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الفاصوليا طعامًا مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، مع وجود العديد من الخيارات - من الفاصوليا إلى العدس والحمص والبازلاء وغيرها - والعديد من الطرق لتحضيرها، فإن الفاصوليا طعام متعدد الاستخدامات للغاية."، الفاصوليا على الخبز المحمص هي جزء من وجبة الإفطار الموصى بها من قبل هيئة معايير الغذاء الاسكتلندية (FSS)

وأكد الموقع، إن الوجبة تتضمن علبة 200 جرام من الفاصوليا المخبوزة قليلة السكر والملح (200 جرام)، وشريحتين سميكتين من خبز القمح الكامل (محمص) ودهن قليل الدسم "مدهن بشكل رقيق".

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "اختر خبز القمح الكامل للحصول على المزيد من الألياف، تحقق من الملصقات لاختيار الأطعمة الأكثر صحة والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون والملح.