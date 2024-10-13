شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى مادة البكتين.. ليمونة واحدة يوميًا تعالج القلق وتبعدك عن الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون البكتين الموجود في قشر الحمضيات عنصرا أساسيا في المعركة ضد القلق، فقد وجد العلماء أن تناول 20 جرامًا فقط من الليمون يوميًا يعزز الصحة العقلية للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

ويعتقد باحثون من جامعة نوتنجهام وجامعة كلية دبلن أن هذا قد يكون علاجًا طبيعيًا وفعالًا من حيث التكلفة وأقل ضررًا بكثير من مضادات الاكتئاب.

توصلت دراسة تجريبية إلى أن تناول مكملات البكتين منخفضة الميثوكسيل لمدة 4 أسابيع أثر على "مجموعة واسعة من السيتوكينات" - وهي بروتينات في الجهاز المناعي مرتبطة بالالتهاب والقلق.

وكتب العلماء: "إن تأثير البكتين على درجات القلق لدى البشر يفتح عددا من التطبيقات السريرية المحتملة.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فإنه نظرًا لملف السلامة القوي للبكتين، فإن المكملات الغذائية التي تحتوي على هذه المادة الطبيعية تمثل نهجًا غير دوائي آمنًا وفعالًا من حيث التكلفة لتعزيز الصحة العقلية طويلة الأمد للأفراد الذين يعانون من القلق، ومع ذلك، ونظراً لأن تأثيرات البكتين LM تم اختبارها على متطوعين أصحاء، فإن هذه النتائج لا يمكن استقراءها على السكان السريرييين، وهناك حاجة إلى دراسات مستقبلية لتقييم دور مكملات البكتين لتقييم ما إذا كانت التأثيرات المخففة للقلق والمضادة للالتهابات ملحوظة أيضًا في مجموعات المرضى."

وقال الموقع، إنه تم إعطاء 29 شخصًا سليمًا 20 جرامًا من البكتين يوميًا، أو 10 جرام من مالتوديكسترين، وهو دواء وهمي.

وتلقى 15 شخصا آخر جرعات متزايدة تدريجيا - 5 جرام يوميا خلال الأسبوعين الأولين، و10 جرام يوميا خلال الأسبوعين الثالث والرابع، و15 جراما خلال الأسبوعين الأخيرين.



وأشارت النتائج، التي نشرت في المجلة العلمية Nutrients، إلى أن أولئك الذين تناولوا 20 جرامًا من الليمون شهدوا انخفاضًا في العلامات المؤيدة للالتهابات وانخفاضًا كبيرًا في القلق.



وأضاف الباحثون: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في درجات القلق لدى البشر".

وأشارت النتائج، التي نشرت في المجلة العلمية Nutrients، إلى أن أولئك الذين تناولوا 20 جرامًا من الليمون شهدوا انخفاضًا في العلامات المؤيدة للالتهابات وانخفاضًا كبيرًا في القلق.

وأضاف الباحثون: إن هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في درجات القلق لدى البشر".