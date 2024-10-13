شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس أم البطاطا الحلوة.. أيهما أكثر صحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

عند مقارنة البطاطس والبطاطا الحلوة، نجد أن لكلًا منهما فوائد غذائية فريدة، مما يجعل من الصعب تحديد الخيار الأكثر صحة، وتتميز البطاطا الحلوة بمحتوى الفيتامينات، حيث تقدم المزيد من فيتامين أ مقارنة بالبطاطس، وكميات أعلى من فيتامين سي، كما أنها توفر مستويات عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم بشكل أفضل، وفقًا لموقع "Foodndtv".

ومع ذلك، تحتوي البطاطس البيضاء على نسبة أعلى من البوتاسيوم والحديد، مما يجعلها ضرورية لصحة القلب ودعم الأكسجين، وكلاهما مناسبان بنفس القدر من حيث المغذيات الدقيقة، وتتمتع البطاطا الحلوة بمؤشر جلايسيمي أقل، مما يجعلها خيارًا أفضل لمن يراقبون نسبة السكر في الدم، في النهاية، يعتمد الاختيار بينهما على أهدافك وعاداتك الغذائية، حيث أن كلا الخضراوات غنية بالعناصر الغذائية ومتعددة الاستخدامات.

فيما يلى.. الفروق الرئيسية بين البطاطس والبطاطا الحلوة:

تكوين السعرات الحرارية

إن تركيبة السعرات الحرارية في البطاطس والبطاطا الحلوة متشابهة إلى حد كبير، حيث تحتوي البطاطا الحلوة المخبوزة بقشرتها على 90 سعرة حرارية، مقارنة بـ100 جرام من البطاطا البيضاء أو البطاطس المخبوزة بقشرتها، والتي تقدم سعرات حرارية تبلغ 93 جرامًا، وبالتالي، يمكن تضمين كليهما في الأنظمة الغذائية دون التأثير على عدد السعرات الحرارية.

تركيب الكربوهيدرات

تحتوي البطاطا الحلوة على 22 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام، بينما تحتوي البطاطا البيضاء على 21 جرامًا مماثلة، يحتوي كلا النوعين من البطاطا على النشا، وهو مصدر الكربوهيدرات ويمنحك دفعة فورية من الطاقة.

البروتين والدهون

إن تناول 100 جرام من البطاطا الحلوة والبيضاء يعطي كمية مماثلة من البروتين والدهون: من 2 إلى 2.5 جرام من البروتين و0.1 إلى 0.2 جرام من الدهون على التوالي، ويساهم البروتين في إصلاح العضلات ونموها، مما يدعم الصحة العامة.

محتوى الألياف

بالمقارنة مع البطاطس، تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة ألياف أعلى قليلاً، حيث توفر البطاطس 2.2 جرام من الألياف لكل 100 جرام، بينما توفر البطاطا الحلوة 3.3 جرام، ويساعد المحتوى العالي من الألياف في الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم.

الفيتامينات

تتميز البطاطا الحلوة بمحتوى عالٍ من الفيتامينات، وخاصة فيتامين أ، مقارنة بالبطاطس، كما تحتوي على المزيد من فيتامين سى، حيث تحتوي على 20 ملجم مقارنة بـ 9.6 ملجم في البطاطا البيضاء، ومع ذلك، توفر البطاطس 28 ميكروجرام من حمض الفوليك، مقارنة بـ 6 ميكروجرام في البطاطا الحلوة.

المعادن

بالمقارنة مع البطاطا الحلوة، تعد البطاطا البيضاء مصدرًا أفضل للحديد والبوتاسيوم، لذلك تعد البطاطس، التي تحتوي على 6% من المدخول اليومي المطلوب في 100 جرام، خيارًا جيدًا لأي شخص يسعى إلى تعزيز تناول الحديد من أجل تحسين نقل الأكسجين.

كيفية استخدامهما في الطبخ؟

بدلًا من إضافة مكونات عالية السعرات الحرارية مثل الزبدة والجبن والملح إلى وجبات البطاطا الحلوة أو البطاطس، حاول خبزها أو غليها بقشرتها للحصول على المزيد من الألياف وتتبيلها بالأعشاب الطازجة أو البهارات، فالبطاطا المسلوقة أفضل من المخبوزة إذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكنك أيضًا تقديمها مع البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية لتقليل تأثير غلي البطاطا على مستويات السكر.