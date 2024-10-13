شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تؤكد إصابتك بالتهاب الأنف فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

إلتهاب الأنف المتكرر هو مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الخريف، أو في التغييرات الجوية التي تحدث بين الفصول، ففي فصل الخريف يبدأ الطقس في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميد لاين بلس المعني بالصحة العامة والأمراض فإن التهابات الأنف المتكررة تزيد بشكل خاص في فصل الخريف والشتاء بسبب نشاط الغبار وانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن تحسس البعض ممن يعانون من الحساسية مثل حساسية حبوب اللقاح وحساسية الحيوانات وحساسية الغبار، تجاه هذا الفصل بشكل خاص.

من أبرز أعراض حساسية الأنف الشائعة خلال فصل الخريف:

سيلان الأنف بشكل ملحوظ.

الدموع السائلة من العينين بشكل مستمر.

اضطرابات في القدرة على الشم.

الشعور بالرغبة في الهرش في الأنف أو في الفم.

شعور البعض بالرغبة في الهرش أو حكة العينين أو التهابهما.

التهابات بالجلد وحساسية بها.

احتقان الحلق بشكل شائع.

أما عن الأعراض غير الشائعه، أو تلك التي تظهر بعد فترة من الإصابة فهي كالتالي:

انتفاخ تحت العينين بشكل ملحوظ.

الوهن العام بالجسم والتعب الشديد

آلام بالرأس حادة وصداع حاد.

البعض يعاني من إنسداد حاد في الأذن.

ضعف شديد في حاسة الشم ملحوظ.

قد يظهر لدى البعض هالات سوداء تحت العينين بشكل ملحوظ.

الإضطرابات المزاجية الحادة والانفعال

السعال والكحة المستمرة.

ووفقا للتقرير فإن هذه الأعراض تتطلب الذهاب الغى الطبيب المختص خاصة اذغا كانت الأعراض مستمرة، وتشمل العلاجات الكثير من الأدوية التي يمكن أن يختار الطبيب بعضها وفقا للحالة، مثل علاجات التهاب الأنف التحسسي أو البخاخات أو مضادات الهيستامين أو بخاخات المضادات أو مزيلات الاحتقان الموضعية، وغيرها الكثير من الخيارات العلاج.