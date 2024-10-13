شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى الشغل.. إزاى تحمى عظمك وظهرك من التيبس؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 13 أكتوبر 2024 06:00 ص
المهن والأعمال أصبح أغلبها يعتمد على الجلوس على المكتب لساعات، لا يمكنك أن تبرح مكانك لساعات وساعات، هذه المهن بشكل خاص قد تؤثر سلبا على حالة الظهر والعمود الفقرى وكذا على الأكتاف والرقبة وكذا المفاصل للجسم المختلفة.نصائح لمن يعمل بالمهن المكتبية
ذكر تقرير نشر في موقع kingedwardvii أن الجلوس لفترات طويلة خاصة في العمل قد يسبب الكثير من المضار الصحية والتي من أهمها، السمنة والموضعية بشكل خاص، مع اضطرابات التمثيل الغذائي، ومشكلات التهابات المفاصل والعظام والغضاريف والعضلات، وتيبسها كذلك، ويفضل أن تهتم ببعض النصائح إذا كان عملك مكتبيا وتجلس لساعات طويلة على المكتب دون حراك:
- اهتم بالمشى والحركة بين الحين والآخر، لا تترك نفسك جالسا طوال الوقت، بين كل كل 30 دقيقة وأخرى قم بالتمشية لمدة عشر دقائق
- مارس ليلا تمارين التمدد لأنها مفيدة في التخلص من التيبس الذى ينتج عن الجلسات المكتبية
- حسن دورتك الدموية بشرب المياه والتمشية بين الحين والآخر
- وأنت جالس على مكتبك حرك كتفيك للأمم والخلف، أو رقبتك ورأسك يمينا ويسارا
- قم بأداء تمارين المعصم بتدوير ببساطة دون ‘سراف
- قم بتمديد ذراعك للأمام بين الحين والآخر وتمديدها جيدا للشعور بالراحة والمرونة في الجسم والمفاصل
- خفف من توتر العضلات بالحركة المستمرة وعدم الجلوس لفترات طويلة
- لا تتناول طعامك أو شرابك في مكانك، بل استغل الفرص وتناوله في مكان آخر للحركة المستمرة
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