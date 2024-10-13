شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى الشغل.. إزاى تحمى عظمك وظهرك من التيبس؟ والان مع تفاصيل الخبر

المهن والأعمال أصبح أغلبها يعتمد على الجلوس على المكتب لساعات، لا يمكنك أن تبرح مكانك لساعات وساعات، هذه المهن بشكل خاص قد تؤثر سلبا على حالة الظهر والعمود الفقرى وكذا على الأكتاف والرقبة وكذا المفاصل للجسم المختلفة.

نصائح لمن يعمل بالمهن المكتبية

ذكر تقرير نشر في موقع kingedwardvii أن الجلوس لفترات طويلة خاصة في العمل قد يسبب الكثير من المضار الصحية والتي من أهمها، السمنة والموضعية بشكل خاص، مع اضطرابات التمثيل الغذائي، ومشكلات التهابات المفاصل والعظام والغضاريف والعضلات، وتيبسها كذلك، ويفضل أن تهتم ببعض النصائح إذا كان عملك مكتبيا وتجلس لساعات طويلة على المكتب دون حراك: