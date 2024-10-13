موسم الرياض 2024 فعاليات عائلية ورحلة خيالية تنمي عقول الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - لم يعد غريباً أن يصبح موسم الرياض 2024 واحداً من أبرز الأحداث الترفيهية والثقافية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية؛ حيث يتجلى فيه التنوع والابتكار عاماً من بعد عام، بهدف تقديم فعاليات مميزة تناسب جميع الأسر خاصة الأطفال بصحبة العائلة، وفي نسخته الخامسة أصبح موسم الرياض معلماً من معالم الترفيه في المملكة، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، وتوفير بيئة ممتعة.. والآن إلى تجربة جديدة، وتفاصيل شيقة وخيال ممتع، دعونا نتجه لرحلة طيران على أرض "بوليفارد رانواي"،والتي تتيح لك ولأطفالك رحلة ممتعة ولكن على طائرة ثابتة. مع الأستاذ التربوي محمود عزت أستاذ التاريخ ليحكي عن التجربة.

فعاليات موسم الرياض: تنوع لا يُضاهى

أسرة سعيدة بفكرة السفر

وينطلق موسم الرياض لهذا العام في 12 أكتوبر الحالي، وسط ترقب الجمهور لفعالياته الجديدة بين الفن والرياضة وغيرها، منها عرض ستاند أب الكوميدي، ونزال الملاكمة الحاسم، وكأس موسم الرياض للتنس.

ويستمر موسم رياض 2024 من 12 أكتوبر الحالي حتى مارس 2025، وتستضيف خلاله العاصمة السعودية الرياض مجموعة مبهرة ولافتة من الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيها نجوم محليون وعرب وعالميون في مختلف المجالات.

وكما تعودنا تتسم الفعاليات بالتنوع الكبير، وهذا التنوع يعكس رؤية المملكة في خلق بيئة ترفيهية متميزة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، مع التركيز على الأطفال كجمهور رئيسي.

جولة للتعرف إلى الفعاليات الخاصة بالأطفال وعوائلهم:

منطقة الألعاب وعوالم من المرح

وهي من أبرز المناطق التي تجذب الأطفال، حيث يتم تصميمها لتوفير تجربة فريدة تشمل ألعاباً كهربائية وتفاعلية تناسب جميع الأعمار، ما يوفر خيارات متنوعة تضمن ساعات من المرح.

منطقة الفنون والحرف لتعزيز الإبداع

تُعد مكاناً مثالياً للأطفال لاستكشاف إبداعاتهم؛ وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الرسم، والتلوين، وصناعة الحرف اليدوي، وتحت إشراف فنانين محترفين.

العروض المسرحية وسحر الفنون الأدائية

تُقدم جزءاً كبيراً من فعاليات موسم الرياض، وتشمل مجموعة من المسرحيات الكوميدية والموسيقية التي تستهدف الأطفال، وتتميز بالتفاعل المباشر مع الجمهور.

الفعاليات الثقافية وتعزيز الهوية

كما يُخصص موسم الرياض مساحة تُعّرف الأطفال بثقافة المملكة العربية السعودية وتاريخها، بجانب تنظيم حفلات موسيقية، وعروض ثقافية، وندوات تعليمية تُعزز من انتماء الأطفال لهويتهم الثقافية.

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رحلة عائلية خيالية على متن طائرة.. ثابتة!!

طفلة سعيدة بصحبة والدها

والآن دعونا نربط الأحزمة للسفر في رحلة بالطائرة ولكن.. أرض أرض، وهي بحق تجربة مميزة خارجة عن المألوف، ما يسهم في إضفاء البهجة على الأطفال؛ حيث تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة.

وأصل الحكاية أن الرياض استعدت من قبل لاستقبال بوليفارد رانواي، لذلك، فالطائرات ستهبط في الوقت المناسب على أرض الرياض، وقد تم الإعلان عن إضافة تلك التجربة إلى موسم الرياض بمفهومها الجديد والفريد من نوعه؛ حيث تأتي منطقة بوليفارد الجديدة بعد التعاون مع الخطوط الجوية السعودية لتقدم تجربة عالمية استثنائية.

إذ سيقدم بوليفارد رانواي تجارب فريدة على متن طائرات ثابتة مصممة لتوفير رفاهية عالية، وتعد المنطقة بتقديم آفاق ترفيهية جديدة تماماً بما في ذلك أحدث الألعاب والتجارب المميزة المتعلقة بالطائرات.

بوليفارد "رن واي" في موسم الرياض 2024 بالأرقام:

تبلغ مساحة بوليفارد رن واي 140 ألف متر مربع.

الطاقة الاستيعابية لهذه المنطقة تصل إلى 9 آلاف شخص.

تتضمّن هذه المنطقة 3 مناطق.

تصل التجارب إلى 13 تجربة تفاعلية.

يتضمّن بوليفارد رن واي 5 مطاعم ومقاهي و13 محلاً تجارياً.

ماذا يقدم بوليفارد رن واي في موسم الرياض 2024؟

طفلة تجلس بجانب والدها

"بوليفارد رن واي" تعد منطقة جديدة أُضيفت إلى موسم الرياض 2024 لأول مرة، وتشكّل تجربة فريدة، حيث يستطيع الزوّار استكشاف 3 طائرات ومدرج طيران حقيقي، وقد تمّ تحويل المساحة إلى مكان للفعاليات والألعاب التي تناسب جميع الأعمار، كما يمكنكِ تناول الطعام داخل الطائرات أو من برج المراقبة .

وخلال مؤتمر موسم الرياض 2024، تمّ الإعلان عن موعد انطلاق موسم الرياض بأنشطة وفعاليات موسم الرياض 2024، كما تمّ الكشف عن موعد افتتاح بوليفارد رن واي، وذلك في 28 أكتوبر 2024.

أبرز ما ينتظرك في بوليفارد رن واي 2024

كرتون بفيلم للأطفال

تجربة حصار السماء.. يجب على المشتركين في هذه التجربة، تكوين فريق إنقاذ، للتعامل حالة التسلّل إلى الطائرة، ومحاولة التغلّب على خاطفي الذهب في الطائرة، وذلك قبل انتهاء الوقت المحدّد.

فن زون

هذه المنطقة في بوليفارد رن واي في موسم الرياض 2024، مليئة بالتشويق، إذ تتضمّن 10 تجارب متنوّعة، هذه التجارب تجمع بين المغامرات الجوية والأجواء الرائعة، كما أنها منطقة مثالية للعائلات.

العم حسين.. يفتح أبواب طائرته أمام جميع الزوّار لخوض تجربة أصيلة، حيث يمكن من خلالها تذوّق أشهى المأكولات من المطبخ الشرق أوسطي.

تجربة اختفاء الرحلة رقم 567.. وإلى محبّات ومحبي الرعب والتشويق، فإن الطائرة بانتظاركم لتجربة لا تنسى، حيث تَحوّل فيها الركاب إلى جثث متحرّكة بعد تحطّمها في المثلث البر مودي، كما تتضمّن التجربة، موسيقى حيّة ومؤثرات مخيفة، بالإضافة إلى أن الكراسي هزازة، ليصبح الزوّار جزءاً من القصة.

تناول البرجر في برج للمراقبة.. ومن أبرز تجارب التذوّق التي يمكن للأطفال وعوائلهم الاستمتاع بها بوليفارد رن واي ضمن موسم الرياض 2024.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.