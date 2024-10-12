شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة طفلك.. أعراض مبكرة لالتهاب المفاصل عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المفاصل الروماتويدى الذى يصيب المفاصل والغضاريف، يصيب الأطفال كذلك، هذا ما لا يعيه البعض، ووفقا لتقرير نشر في موقع جونى هوبكنز ميديسين الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هذا النوع من الالتهاب لدى الأطفال غير معلوم السبب، يؤثر على مفصل واحد لدى الطفل أو أكثر وفقا للحالة، حتى عمر الـ16 عاما.

أعراض وأسباب التهاب المفاصل عند الأطفال

هذا الالتهاب الحاد الذى يصيب الأطفال، في مجمله هو مرض مناعى ذاتى، بحيث الجسم يهاجم جهاز المناعة الخاص به، فيتلفه ويرهق الجسم بأعراض دفاعية حادة مثل التهاب المفاصل، يرجعه البعض للعوامل البيئية والجينية، وكذا العوامل الوراثية، لذا يمكن أن يصيب هذا الالتهاب بعض الأطفال نتيجة الوراثة من العائلة الواحدة.

هذا الالتهاب الحاد الذى يصيب الأطفال له الكثير من الأعراض والعلامات والتي منها:

التهابات العين الحادة

التعب الشديد والوهن لدي الطفل

انخفاض قدرة الطفل على استخدام المفصل

انخفاض في شهيته ملحوظ

الاحمرار حول المفاصل في كثير من الحالات

ارتفاع درجة حرارة الجسم والطفح الجلدي في بعض الحالات

تضخم في الغدة الليمفاوية

يعتمد علاج هذه الحالة على طبيعتها ودرجة الإصابة، ولعل أهم العلاجات تتمثل في مضادات الالتهاب وتخفيف الألم، ويفضل ممارسة الطفل للرياضة منذ سن مبكرة، والاهتمام بالراحة والهدوء والالتزام بالدواء الموصوف والمتابعة اللصيقة مع الطبيب المختص.