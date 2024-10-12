شكرا لقرائتكم خبر عن ما الألم العضلى الليفى؟.. مورجان فريمان وليدى جاجا أشهر المصابين به والان مع تفاصيل الخبر

الفيبروميالجيا أو الألم العضلي الليفي هو حالة صحية طويلة الأمد (مزمنة) تسبب الألم والحساسية في جميع أنحاء الجسم ويسبب الألم العضلي الهيكلي والتعب، ومن أبرز المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بهذا المرض مورجان فريمان وليدى جاجا، نتعرف في هذا التقرير على مزيد من التفاصيل عن هذا المرض.

مورجان فريمان مصاب بالفيبروميالجيا

ربما لم تتخيل أبدًا أن هذا الممثل الحائز على جائزة الأوسكار المحبوب يعاني من الفيبروميالجيا، وهي حالة روماتيزمية مزمنة يُساء فهمها وتشخيصها أحيانًا وتؤثر على ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، بحسب ما نشر موقع "Every day Health".

تحدث مورجان لمجلة Esquire عن تجربته مع الفيبروميالجيا - تم تشخيصه في السبعينيات من عمره بعد حادث سيارة في عام 2008 - بهدوءه المميز قائلاً: "هناك معنى لمثل هذه التغييرات. يجب أن أنتقل إلى أشياء أخرى، إلى مفاهيم أخرى عن نفسي. ألعب الجولف. ما زلت أعمل. ويمكنني أن أكون سعيدًا جدًا بمجرد المشي على الأرض."

ليدي جاجا تعاني من الألم العضلي الليفي

قبل إصدار فيلمها الوثائقي، جاجا: فايف فوت تو، غردت ليدي جاجا عن المرض المزمن والمصدر الجذري للألم الذي كانت تعيشه: الألم العضلي الليفي أو الفيبرومياليجيا.

في عام 2010، عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، قالت جاجا أن الذئبة هي مرض وراثي في عائلتها، وأنها أثبتت إصابتها بالمرض و بعد ثلاث سنوات، ألغت ما تبقى من جولتها العالمية بسبب المضاعفات المرتبطة بالتهاب الغشاء الزليلي، وهو مرض التهابي في المفاصل مرتبط بكل من الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. قالت جاجا في ذلك الوقت: "أنا مدمرة وأشعر بالأسى آمل أن أشفى في أسرع وقت ممكن".

ما الألم العضلى الليفي أو الفيبرومياليجيا؟

يعاني الأشخاص المصابون بالألم العضلي الليفي عادةً من أعراض تظهر وتختفي في فترات تسمى النوبات، في بعض الأحيان، قد يكون من المرهق والصعب التنقل مع الألم العضلي الليفي.

لا يعرف الخبراء ما الذي يسبب الألم العضلي الليفي، لكن الدراسات وجدت أن بعض الحالات الصحية والإجهاد والتغييرات الأخرى في حياتك قد تؤدي إلى ذلك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالألم العضلي الليفي إذا كان أحد والديك مصابًا به.

غالبًا ما يكون أي ألم جديد في جسمك هو العلامة الأولى للألم العضلي الليفي - وخاصة في عضلاتك. ثق في غرائزك واستمع إلى جسدك. قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام جديدة وتعب وأعراض أخرى - حتى لو شعرت وكأنها تأتي وتختفي.

ما أعراض الألم العضلي الليفي؟

الأعراض الأكثر شيوعًا للألم العضلي الليفي هي الألم والتعب. قد تعاني من:

ألم أو رقة في العضلات.

التعب.

ألم في الوجه والفك (اضطرابات المفصل الصدغي الفكي).

الصداع والصداع النصفي.

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والإمساك.

مشاكل في التحكم في المثانة.

يمكن أن يسبب الألم العضلي الليفي أعراضًا عقلية وعاطفية، بما في ذلك:

مشاكل في الذاكرة (تسمى أحيانًا "ضباب التليف العضلي" أو "ضباب الدماغ").

القلق.

الاكتئاب.

الأرق واضطرابات النوم الأخرى.