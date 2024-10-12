شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمرضى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية المتوفرة حاليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يرغب كثير من المرضى في معرفة نوع المرض الذي يعانون منه أو يرغبون في معرفة المزيد عن أنواع العلاج المناسبة لحالتهم، بدون أن يتعرض للعناء في زيارة عيادة طبيب والإنتظار لساعات طويلة و دفع مبالغ مالية أو يريد البعض معرفة المزيد من المعلومات عن مرضه قبل أو حتى بعد أن يذهب الى الطبيب للفحص الطبي وتقييم الحالة و مناقشة العلاج الصحيح، وهنا تظهر أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى المجانية.

قال الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، أن أدوات الذكاء الاصطناعى الموجودة حالياً من أفضل الوسائل لمساعدة المريض على فهم مرضه على الانترنت بدلاً من البحث على الإنترنت ومحركات البحث مثل: جوجل، ياهو، بينج أو مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعى المجانية التي يمكنك استخدامها لمعرفة مرضك هي: Gemini التابع لجوجل أو copilot التابع لمايكروسوفت .

وتابع قائلاً أن Chat GPT ضعيف جدا في أي موضوع علمي أو طبي.

وأكد أن هذه المواقع يمكنك تحميل التحاليل والاشاعات عليها لتعطيك فكرة عامة عن نوع مرضك و طرق العلاج من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعى هذه رغم أهميتها إلا إنها لا تكون بديلاً للطبيب الذى يقوم بالفحص الطبي، كما أن ما تقوله هذه التطبيقات لا يرقى لنصيحة طبية وهذا ما تقوله لك هذه المواقع بوضوح كي لا تتحمل مسؤولية المضاعفات، مضيفاً أن هذه المواقع سوف توفر لك مصدر للمعلومات أكثر مصداقية من البحث على جوجل أو الفيس بوك .

وشدد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى قد تكون مفيدة في التعامل مع الأمراض البسيطة المتكررة مثل الكثير من أمراض الباطنة و الأطفال أو في البحث عن معلومات عامة عن نوع مرضك قبل الذهاب الى الطبيب للعلاج، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعى لن يقدم بديل للجراحات حتى يومنا هذا.

ونصح الدكتور خالد عمارة المرضى بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى، لكن تذكر أن هذا لا يمكن أن يكون بديلا عن الفحص الطبي و التواصل المباشر مع الطبيب، لأن الطبيب يستطيع معرفة العلاج المناسب لك لأن كل إنسان له تفاصيل كثيرة جدا لن يعرفها الذكاء الإصطناعي عنك لكن الطبيب يلاحظها و يراها.