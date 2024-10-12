شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من عدوى الخريف.. 8 مشروبات تناولها في الصباح والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تقلبات الطقس حاليًا خلال فصل الخريف، من المهم تعزيز المناعة من خلال نظامنا الغذائي من خلال تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز مناعتنا وتجدد العناصر الغذائية المفقودة لدينا، خاصة لو بدأنا بها يومنا، وبينما يبدأ معظم الناس يومهم بتناول فنجان كبير من الشاي أو القهوة، يعتقد الخبراء أن إضافة الكافيين إلى النظام الصباحي قد يكون له العديد من الآثار السيئة على الصحة وقد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة ويسبب الجفاف بمرور الوقت، وهناك العديد من المشروبات البسيطة التي تعتمد على التوابل والأعشاب والتي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تحسين صحتك الأيضية ومناعتك وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماء الليمون

ابدأ يومك بهذا المشروب الصباحي الكلاسيكي عن طريق عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ مع قليل من الفلفل الأسود والملح الصخري لتعزيز فعاليته، فهذا المشروب لا يرطبك فحسب، بل يساعد أيضًا على الهضم، وماء الليمون غني بفيتامين سي، المعروف بخصائصه المعززة للمناعة.

حليب الكركم

حليب الكركم المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، يجمع هذا المشروب بين الكركم، وهو من التوابل القوية المضادة للالتهابات، مع الحليب الدافئ المصنوع من الألبان أو النباتات، ويحتوي الكركم على الكركمين، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى، ويمكنك إضافة القليل من الفلفل الأسود لتعزيز الامتصاص.

شاي الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه الطبية، ويمكن أن يساعد تحضير شاي الزنجبيل في مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، ما عليك سوى غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء وتصفيتها وإضافة العسل أو الليمون لتعزيز النكهة، فهذا المشروب مهدئ بشكل خاص خلال موسم البرد والإنفلونزا.

عصير الخضراوات الخضراء

هو عبارة عن مزيج من الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب والفواكه، فهو مصدر للدهون الصحية مثل الأفوكادو ويصنع عصيرًا مليئًا بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يؤدي إضافة مكونات مثل بذور الشيا أو بذور الكتان إلى توفير أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مفيدة لصحة المناعة.

عصير البنجر

غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد عصير البنجر في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات، امزج البنجر النيئ مع القليل من عصير الليمون والماء للحصول على مشروب منعش، ما أن لونه النابض بالحياة ونكهته الترابية يجعله إضافة رائعة لروتينك الصباحي.

ماء العسل والقرفة

يُخلَط ملعقة صغيرة من العسل وقليل من القرفة في الماء الدافئ للحصول على مشروب مهدئ له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ويُعد العسل مُحليًا طبيعيًا يمكنه تعزيز المناعة، بينما تتمتع القرفة بتأثيرات مضادة للأكسدة قوية.

ماء جوز الهند

يُساعد ماء جوز الهند المرطب والغني بالكهارل في الحفاظ على وظائف الجسم المثلى، كما يمكن للسكريات والمعادن الطبيعية الموجودة فيه أن تدعم جهاز المناعة لديك، مما يجعله مشروبًا منعشًا في الصباح، خاصة في الأشهر الأكثر دفئًا.

عصير الصبار

يُعرف عصير الصبار بفوائده الهضمية وخصائصه في إزالة السموم، ويمكن أن يساعد شرب كمية صغيرة منه في الصباح على تعزيز المناعة وتحسين صحة الأمعاء، ابحث عن عصير الصبار النقي الخالي من السكريات المضافة للحصول على أفضل الفوائد.