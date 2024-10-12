شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى الجديد.. علامات تؤكد إصابة طفلك بالقلق من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القلق المدرسى عند الأطفال الصغار هى حالة يعانى منها بعض الأطفال، يرتبط بعودتهم لمدارسهم، واستكمال الدراسة مرة أخرى، يعانى خلاله الطفل من الكثير من الأعراض وفقا لتقرير نشر فى موقع cincinnatichildrens المعنى بصحة الطفل ونفسيته، وتابع موضحا أن هذا القلق يظهر فى الكثير من الأحيان على شكل مجموعة من الأعراض غير المتناسقة مثل:

أوجاع وآلام حادة بالمعدة.

صداع حاد وألم بالرأس شديد.

تجنب وعزلة للأنشطة المختلفة خاصة تلك التى تقام فى المدرسة.

تجنب الأحداث كأن يكون الطفل غير راغب على الدوام فى الذهاب إلى المدرسة.

يعانى من القلق الدائم تجاه المدرسة وأنشتطها.

بعض الأعراض الجسدية الحقيقية مثل آلام الجسم المفرطة.

التقيؤ والرغبة فى القئ.

طمأن طفلك أنه بخير وأنه على الدوام تحت عينك وأنك قريب منه حتى وأنت فى المدرسة.

لا تسرع لإنقاذ طفلك من المواقف المختلفة، فهذا يعزز لديه القلق والخوف والمشاعر الخائفة بشدة.

تحدى فكرة الخوف بداخله.

علم طفلك التعامل مع القلق التأقلم مع استراتيجيات الخوف والتوتر، من خلال تمارين التنفس بشكل كبير ومستمر قبل النوم وفى الحالات المقلقة الذى يشعر فيها بالخوف.

عزز لديه مشاعر الانتماء لمدرسته، تحدث مع زملائه ومدرسيه وعززوا لديه حب المدرسة.

عزز لدى الطفل المشاعر الإيجابية، وحسن من علاقته بالمدرسة.

إّذا كان الطفل حالته مرضة عليك باستشارة المختص للضرورة.

ويمكنك كأب السيطرة على هذه الاضطرابات وهذا القلق الشديد الذى يراود الطفل تجاه الدراسة والمدرسة من خلال: