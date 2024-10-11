شكرا لقرائتكم خبر عن منها الصدفية.. كيف تتجنب تأثير الأمراض الجلدية المزمنة على الصحة النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الصدفية من الأمراض الجلدية، وهو اضطراب مناعي ذاتي مزمن، يتسبب في ظهور بقع حمراء متقشرة على الجلد، ومع ذلك، فإن تأثير الصدفية يمتد إلى ما هو أبعد من الأعراض الجسدية.

فبالنسبة للعديد من الأفراد، يؤثر مرض الصدفية بشكل عميق على الصحة العقلية، وقد تؤدي الطبيعة المرئية للمرض إلى الإحراج والقلق الاجتماعي، وحتى الاكتئاب، مما يخلق عبئًا عاطفيًا معقدًا يحمله الكثيرون في صمت.

على الرغم من أن الصدفية هي حالة تظهر على الجلد، إلا أن التأثير العاطفي الذي تسببه غالبًا ما يكون مخفيًا، وفقا لموقع " ان دى في "، فإن الأشخاص المصابين بالصدفية يشعرون بالحرج والعزلة وسوء الفهم، لا يتعلق التأثير النفسي فقط بمظهرهم ولكن أيضًا بكيفية تصورهم في المجتمع، ومن هذه التأثيرات.

1. احترام الذات وصورة الجسم

يمكن أن تؤدي الصدفية في كثير من الأحيان إلى صورة ذاتية سيئة، مما يجعل الأفراد يشعرون بعدم الجاذبية، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يرتبط مظهرهم ارتباطًا وثيقًا بثقتهم بأنفسهم، يمكن أن تؤدي الحاجة المستمرة إلى تغطية الجسم أو تجنب الأماكن العامة إلى تفاقم هذه المشاعر.

2. القلق والانسحاب الاجتماعي

غالبًا ما يدفع الخوف من الحكم أو التحديق الأشخاص المصابين بالصدفية إلى الانسحاب من المواقف الاجتماعية، فقد يتجنبون حمامات السباحة أو الصالات الرياضية أو حتى التجمعات الاجتماعية البسيطة، لتجنب الإحراج الناتج عن إظهار بشرتهم، يمكن أن يؤدي هذا الانسحاب إلى العزلة والقلق، مما يزيد من العبء النفسي.

3. الاكتئاب والشعور باليأس

العيش بمرض مزمن ليس له علاج يمكن أن يؤدي إلى الشعور باليأس، الطبيعة المتكررة لمرض الصدفية، إلى جانب الألم وعدم الراحة الذي يسببه، يمكن أن تخلق شعوراً باليأس، وبمرور الوقت، يمكن أن يتجلى هذا في شكل اكتئاب سريري، مما يجعل من الصعب على الأفراد التعامل مع التحديات اليومية التي يفرضها هذا المرض.

آليات العلاج ودعم الصحة العقلية

من الضروري للأشخاص المصابين بالصدفية أن يحرصوا على مراعاة صحتهم البدنية والعقلية، وفي حين يمكن للعلاجات الطبية أن تساعد في السيطرة على نوبات المرض، فإن تبني استراتيجيات الصحة العقلية يمكن أن يحسن نوعية الحياة بشكل كبير.

1. طلب المساعدة الطبية

يساعد العلاج السلوكي المعرفي المرضى على إدارة التوتر وإعادة صياغة الأفكار السلبية حول حالتهم، في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بمضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق لإدارة الأعراض.

2. بناء شبكة دعم

وجود نظام دعم قوي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، سواء كان ذلك من الأصدقاء أو العائلة للأشخاص الذين يعانون أيضًا من الصدفية، التحدث بصراحة عن التحديات والعبء العاطفي يمكن أن يوفر الراحة والفهم.

3. الرعاية الذاتية

تخصيص الوقت للتركيز على العناية بالذات ــ سواء من خلال تقنيات الاسترخاء أو ممارسة التمارين الرياضية أو الهوايات ــ من شأنه أن يقلل من التوتر ويحسن الصحة العقلية. وقد ثبت أن اليوجا والتأمل واليقظة الذهنية تعمل على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، بل وتساعد حتى على النوم، وكل هذا يساهم في تحسين الصحة العقلية والجسدية.

4. إدارة النوبات باتباع عادات صحية

فهم المحفزات، مثل بعض الأطعمة أو البيئات المليئة بالتوتر، يمكن أن يساعد الأفراد على إدارة نوبات التفاقم، كما أن ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كبير من النوم، كل ذلك يساهم في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك تحسين حالة الجلد.