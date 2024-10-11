شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للفتيات.. طرق التعامل مع التقلبات المزاجية لابنتك المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

الفتاة هى العنصر الأكثر رقة فى الأسرة، تحتاج لتعامل بسيط وسلس وهادئ، الكثير من الفتيات خلال فترة المراهقة قد تعانى الكثير من التقلبات المزاجية، نتيجة التقلبات الهرمونية التى تعانيها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتهن، وفى اليوم العالمى للفتيات، هناك حيل للتعامل السليم مع ابنتك المراهقة التى تعانى من تغيرات مزاجية.

وقال تقرير نشر فى موقع cincinnatichildrens إن الفتاة المراهقة فى تلك السن الحرجة تعانى من الكثير من التقلبات المزاجية نتيجة اضطراب الهرمونات الطبيعى الذى يحدث لجسمها، فضلا عن التغيرات التى تحدث للدماغ أيضا فى تلك السن، ومن أبرز الحيل التى يمكن للأبوين الاستعانة بها للتخلص من التقلبات المزاجية للمراهقة، وتخفيف حدتها:

الاهتمام بالتحدث معها على الدوام، الحديث المفتوح أهم الطرق للتخلص من المشاعر السلبية.

مساعدة الفتاة على التفكير بشكل سليم، وعدم نهرها أو تعنيفها، بل مساعدتها على تنظيم أفكارها ومهامها.

البحث وراء المشاعر السلبية التى تعيشها الفتاة بالفعل، فالوالد عليه أن يبحث عن المشكلة التى تعانيها معها، ويجد الحل معها أيضا، كى يساعدها على تخفيف.

الشعور بالألم النفسى

يجب أن تعلم المراهقة الاعتياد على الألم، التأقلم مع المشكلات ومحاولة حلها، وعدم الانهيار أمام المشكلات أو الاضطرابات التى تهز علاقاتها أو حياتها.

الحياة الصحية للمراهقة أهم طرق التمتع بمزاج جيد، بدءا من الطعام الجيد والشراب كذلك، والرياضة وممارستها، والنوم لساعات كافية منتظمة.

التعامل مع التوتر والتغير المزاجى بشكل ذكى، والاهتمام بممارسة تقنيات التخلص من القلق والاسترخاء كتقنيات التنفس على سبيل المثال.