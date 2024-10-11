شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك من عدوى الخريف بـ10 نصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الخريف ومع تغير الفصول، وتلك الانخفاضات غير المستقرة فى الأجواء والطقس، قد يعانى الكثير منا من حالة عطس أو كحة أو نزلات برد وأنفلونزا وغيرها الكثير، ومع عودة المدارس، قد تنتشر العدوى ويصبح طفلك في مهب الإصابة بدرجة كبيرة، لذا قدم تقرير نشر في موقع myhealth الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض مجموعة من النصائح لوقاية طفلك من العدوى.

علم طفلك غسيل يديه أكثر من مرة في المدرسة بشكل جيد وتجفيفها تجفيفا جيدا، وفى كل مرة يستخدم فيها المرحاض أو يتعرض للعطس أو الكحة وغيرها علم استخدام المناديل عند العطس أو الكحة لحماية غيره من العدوى. مسح إفرازات الأنف بمنديل نظيف والتخلص منه فورا. علم طفلك ألا يستخدم أدوات أصدقاءه وزملائه بالمدرسة، ولا حتى مناديلهم الشخصية. اهتم بتعليم طفلك مبادئ النظافة، والاهتمام بعدم لمس أية سوائل أو إفرازات أنفية على سبيل المثال من زملائه وينظف يديه سريعا إن تعرض لموقف فيه تلوث. لا تدخن، حتى لا يتعرض طفلك للدخان ويصبح أقل قوة ضد المرض والعدوى. علم طفلك عدم الاتصال بالأطفال المرضى معه في المدرسة ، الطفل الذى يعطس أو يسعل يجب أن يبتعد عن التعامل معه عندما تظهر أعراض العطس والكحة والبرد على طفلك عليك بجعله يأخذ قسطا من الراحة ولا ييذهب إلى المدرسة أو الحضانة حاول إبعاد أطفالك عن التجمعات الكبيرة، وخاصة المواليد وحديثى الولادة علم طفلك تنظيف ألعابه وتعقيم أدواته

نصائح لحماية طفلك من العدوى