شكرا لقرائتكم خبر عن هل البرتقال مفيد لإنقاص الوزن؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

تناول البرتقال لإنقاص الوزن فكرة رائعة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، وغني بفيتامين سي، وهذا يجعله خيارا جيد لكن ببعض الشروط وفقا لموقع healthshots.

كيفية خسارة الوزن بالبرتقال؟

طرق سهلة لإدراج البرتقال في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن..

تناوله كوجبة خفيفة: استمتع ببرتقالة كاملة كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ومشبعة.

اشرب عصير البرتقال.. يمكن أن يكون عصير البرتقال الطازج (بدون إضافة سكر) مشروبًا منعشًا، على الرغم من أنه من الأفضل استهلاكه باعتدال بسبب السكريات الطبيعية الموجودة فيه.

سلطة البرتقال.. أضف شرائح البرتقال إلى السلطات لإضفاء نكهة غنية وعناصر غذائية. امزجها مع الخضار الورقية والمكسرات و الخل .

العصائر.. امزج البرتقال مع الفواكه والخضراوات الأخرى للحصول على عصير مغذي ومملوء.

مياه منقوعة بالبرتقال.. أضف شرائح البرتقال إلى الماء للحصول على مشروب مرطب بنكهة طبيعية مثالي للشرب طوال اليوم.

الآثار الجانبية للبرتقال

رغم أن البرتقال آمن وصحي بشكل عام، إلا أن تناوله بكميات زائدة أو في ظل ظروف معينة قد يؤدي إلى آثار جانبية، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول البرتقال، ومنها..

- مشاكل الجهاز الهضمي

إن تناول الكثير من البرتقال يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، أو التشنج، أو الإسهال، بسبب محتواه العالي من الألياف.

- الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة

يمكن لحامض الستريك الموجود في البرتقال أن يؤدي إلى حرقة المعدة أو تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.

- تآكل مينا الأسنان

يمكن أن تؤدي حموضة البرتقال إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ما يؤدي إلى زيادة الحساسية أو تسوس الأسنان أو مشاكل الأسنان الأخرى، يُنصح بشطف فمك بالماء بعد تناول البرتقال لتحييد الحمض.

- مشاكل الكلى

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أمر مفيد بشكل عام. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالبوتاسيوم، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم (مستويات عالية من البوتاسيوم)، وهو ما قد يكون خطيرًا.

- ردود الفعل التحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البرتقال أو غيره من الفواكه الحمضية، وقد تتراوح ردود الفعل التحسسية من أعراض خفيفة مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو الشرى إلى ردود فعل أكثر شدة مثل التورم أو صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.

- التداخل مع الأدوية

يمكن للبرتقال، مثل غيره من الفواكه الحمضية، أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل تلك التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم (على سبيل المثال حاصرات بيتا) أو الأدوية التي يتم استقلابها بواسطة الكبد، من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تتناول دواء وتخطط لتناول كميات كبيرة من البرتقال.

على الرغم من أن البرتقال مغذٍ ومفيد عند تناوله باعتدال، فمن المهم أن تكون على دراية بهذه الآثار الجانبية المحتملة، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية أساسية.