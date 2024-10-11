شكرا لقرائتكم خبر عن عادة بسيطة يمكن أن تقلل فرص إصابتك بالبرد فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

الإصابة بنزلات البرد لا تقتصر على الطقس البارد فقط، فالتغيرات فى درجات الحرارة خلال تغير الفصول تؤثر بشكل مباشر على قابليتنا للإصابة بالمرض أيضا، حيث يزيد الهواء البارد والجاف من احتمالية الإصابة بالبرد، ووفقا لتقرير موقع nypost تعتبر الأنف خط الدفاع الأول فى مكافحة العدوى وتصفية المواد المهيجة التى تدخل للجسم.

وتحتوى الأنف على نظام ترطيب داخلى يساعد على التكيف مع الطقس، وعندما يكون الهواء الخارجى جاف للغاية، يجب على الأنف أن تعمل بجهد إضافى لترطيب الهواء الذى نتنفسه.

وأشار التقرير إلى أنه عندما لا تعمل المرشحات الموجودة بالأنف مع الدفاعات المناعية على النحو الأمثل بسبب جفاف الهواء، يمكن للفيروسات - مثل تلك التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد الخريفية - الدخول بسهولة أكبر.

تعمل طبقة من المخاط داخل البطانة الداخلية للأنف، كحاجز للبكتيريا، هذه الطبقة بالغة الأهمية لأنها تزيل الجزيئات المحمولة فى الهواء قبل أن تصل إلى مجارى الهواء السفلية.

وتشير الأبحاث إلى أنه عندما يدخل فيروس أو بكتيريا إلى الأنف، فإنه يرسل إشارات إلى الخلايا المبطنة للأنف للتكاثر فى حويصلات خارج الخلية، هدفها حماية الجسم من خطر العدوى.

وجع أو تهيج أو احتقان.

وجود مخاط سميك أو مخاط أصفر جاف.

تغير حاسة الشم.

تقشر الجلد.

حكة أو حرقة بالأنف.

نزيف الأنف.

كيفية حماية نفسك من الجراثيم.

علامات جفاف الأنف

نظافة اليدين مهمة جدًا، حيث تنتقل فيروسات البرد من خلال ملامسة الأشخاص والسعال والعطس، لذا فإن الحفاظ على نظافة اليدين يعد إجراءً وقائيًا أساسيًا.

اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون قبل تناول الطعام أو لمس وجهك وبعد العطس أو السعال أو استخدام الحمام.

بمجرد ظهور أعراض البرد، لا يمكنك عادة فعل أي شيء آخر للوقاية من المرض، يجب أن يأخذ الفيروس مجراه، ومهمتك هي البقاء رطبًا والحصول على قسط كافٍ من الراحة في هذه الأثناء.

كيفية علاج نزلات البرد الخريفية

بالإضافة إلى الحصول على كمية كافية من الماء والراحة، يمكنك تناول أدوية متاحة بدون وصفة طبية لتخفيف الأعراض، بجانب غسل الأنف بمحلول ملحي، للتخلص من الكثير من السوائل.