شكرا لقرائتكم خبر عن هذا العامل يؤثر على صحتك العقلية ويعرضك للأمراض المزمنة.. كيف تتغلب عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى العقدين الماضيين، كان هناك تركيز كبير على الصحة البدنية، وأصبح الكثير منا يحرص على عدم استهلاك الكثير من السكر، والحد من تناول الوجبات السريعة، ومحاولة اتباع نمط حياة صحى بشكل عام، ومع ذلك، تلعب الصحة العقلية دورًا كبيرًا في الصحة البدنية أيضًا، حيث تشير البيانات إلى أن التوتر المزمن يتزايد بين الشباب فى الوقت الحالى، فيما أظهرت العديد من الدراسات أن الصحة العقلية والجسدية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ويمكن أن يؤدى التوتر العقلى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكرى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يتزايد التوتر خاصة بين الشباب؟

لا شك أن جائحة كوفيد-19 لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع مستويات التوتر بين الناس، أولاً، أجبرت الجائحة الناس على البقاء في منازلهم والعزلة الاجتماعية وكلها أثرت بشكل كبير على الصحة العقلية، بجانب الضغوط اليومية للحياة سواء على المستوى الشخصى أو في بيئة العمل وكل هذه العوامل من شأنها أن تزيد من مستويات التوتر.

وفي الوقت نفسه، يواجه الأشخاص من الجيل الأصغر سنًا أيضًا مصادر أخرى للتوتر، حيث بلغ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أعلى مستوياته على الإطلاق بين الأجيال الأصغر سنًا، وتُظهر البيانات أن هذا الجيل يقضي في المتوسط 45 دقيقة يوميًا على السوشيال ميديا أي ما يعادل 6 ساعات جيدة كل أسبوع.

لماذا تؤثر وسائل التواصل الاجتماعى سلبًا على الصحة العقلية؟

ترسم وسائل التواصل الاجتماعي صورة زائفة لحياة شخص ما، عندما نرى صورًا من إجازة صديق أو أحد معارفه أو ليلة خارج المنزل أو احتفال عائلي، فإننا نرى فقط اللحظات الإيجابية من حياتهم، ويمكن أن يجعلنا هذا نشعر بأن حياتنا ليست مثيرة للاهتمام أو ممتعة، في حين أن الحقيقة هي أن الجميع يمرون بمشاكل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من الممكن للناس تقديم نسخة مثالية من حياتهم، على الرغم من أن هذا قد لا يكون الحقيقة الكاملة.

كيف يمكنك حماية صحتك العقلية؟

أولاً، حدد مصادر التوتر في حياتك، ومعرفة ما إذا كان سببه أمراض جسدية، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك العمل على تحسين صحتك الجسدية، وهناك أبحاث راسخة تؤكد أن الصحة الجسدية والعقلية تسيران جنبًا إلى جنب، وعندما يتحسن أحدهما، عادة ما يتحسن الآخر أيضًا، وإذا كان السبب هو التوتر العاطفي، فلا تخجل من نفسك، فأحد أكبر الأسباب التي تجعل الناس يعانون في صمت هو خوفهم من الظهور بمظهر الضعيف أو المعرض للخطر، فلا ضرر في الاعتراف بأنك تمر بوقت عصيب، سواء كان ذلك في العمل أو في المنزل أو شخصيًا، فعندما تتعرف على مصدر المشكلة، ستجد تلقائيًا طرقًا لحلها.

وفي هذه الأيام، أصبح العلاج أكثر سهولة ولا يُعتبر محظورًا كما كان من قبل، كما أن هناك أيضًا العديد من الطرق للتعامل مع التوتر، فلا شيء أهم من صحتك، وتظهر الأبحاث أن أدمغتنا قابلة للتغيير بشكل كبير، بغض النظر عن أعمارنا، ولهذا السبب، لا يفوت الأوان أبدًا للبدء في تحسين صحتك العقلية والعاطفية، لأن الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح المستدام في حياتك هي أن تتمتع بصحة جيدة، وهذا يعني أنك بحاجة إلى أن تتمتع بصحة عقلية وعاطفية.