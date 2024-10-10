مجمع ” إرادة ” بتبوك يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

أقام مجمع إرادة والصحة النفسية التابع للتجمع الصحي بتبوك اليوم، فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية -الذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر في كل عام- تحت شعار “نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية”،

وذلك على مسرح المجمع، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي بالإنابة الدكتور ماجد القحطاني ، ومنسوبي ومنسوبات التجمع والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها مجمع إرادة بالمنطقة.

وتأتي هذه الفعالية بهدف الإسهام في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع، والتركيز على الأهمية الشديدة للصحة النفسية في بيئة العمل.

وتضمنت الفعالية معرض مصاحب يحتوي على أركان توعوية واستشارية وتثقيفية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية للمجمع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط