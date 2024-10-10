شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تساعدك على خسارة الوزن من خلال شرب كمية كبيرة من الماء والان مع تفاصيل الخبر

تشير الدراسات إلى أن شرب الماء يمكن أن يقلل من شهيتك، ويحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويزيد من حرق الدهون، وإذا استبدلت المشروبات الغازية السكرية بالماء، فسوف تقلل أيضًا من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، وهو ما قد يساعد في إنقاص الوزن.

كيف يساعد شرب الماء على خسارة الوزن

وفقا لموقع healthline شرب حوالي 500 ملى من المياه قبل الجلوس لتناول الطعام قد يؤدي إلى تحسين فقدان الوزن.

1. الماء يقلل شهيتك

عندما تشرب المزيد من الماء، تقل احتمالية شعورك "بالجوع"، وقد يؤثر الماء أيضًا على هرمونات الجوع، كما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا في أوقات الوجبات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام، مما يعزز فقدان الوزن.

2. الماء يحفز التمثيل الغذائي ويحرق السعرات الحرارية

قد يزيد الماء من توليد الحرارة في الجسم، وهذا بدوره يزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يوفر لك المزيد من الطاقة للتحرك وحرق الوزن الزائد، وقد يؤدى شرب الماء البارد إلى حرق سعرات حرارية أكثر، بسبب الطاقة التي يستخدمها جسمك لتسخين الماء.

3. شرب الماء يزيد من أكسدة الدهون

قد يؤدي الماء إلى زيادة معدل تكسير الدهون للحصول على الطاقة في جسمك، يصبح من الأسهل على جسمك تحليل الدهون إلى أحماض دهنية، التي تحول العناصر الغذائية إلى طاقة في خلاياك.

4. يقلل الماء من إجمالي السعرات الحرارية السائلة التي تتناولها

استبدال المشروبات الغازية، أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر، بالماء يمكن أن يساعدك على تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.

5. الماء يجعل ممارسة التمارين الرياضية أسهل

إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فقد تحاول إضافة المزيد من النشاط البدني إلى يومك، يمكن أن يساعد شرب الماء في تسهيل هذا التغيير في نمط الحياة.

كمية الماء التي يجب شربها لإنقاص الوزن

توصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب الأمريكية بما يلي:

2.7 لتر من الماء يوميًا للنساء

3.5 لتر من الماء يوميًا للرجال

ومع ذلك، فإن هذا يشمل إجمالي كمية السوائل المتناولة من الأطعمة والمشروبات، وليس مجرد أكواب من الماء وحدها، كما أن الأرقام ليست متماثلة بالنسبة للجميع، فكمية المياه التي تحتاجها تعتمد على عوامل مثل مستويات نشاطك اليومي ومدى حرارة المكان الذي تعيش فيه.