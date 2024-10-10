شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للصحة النفسية.. الآثار السلبية للعنف ضد الأطفال وكيفية دعمهم والان مع تفاصيل الخبر

على عكس البالغين، غالبًا ما يكافح الأطفال للتعبير عن مشاعرهم، مما قد يثقل كاهل صحتهم العقلية، ويزداد هذا التحدي بشكل أكبر بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإساءة أو العنف على أيدي أحد أفراد الأسرة أو شخص غريب، حيث يصعب عليهم التعبير عن الصدمة التي يتحملونها.

وفى اليوم العالمى للصحة النفسية، قد تؤدي هذه المشاعر إلى تحديات طويلة الأمد في الصحة العقلية، مما يؤثر عليهم حتى في مرحلة البلوغ.

أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

بالنسبة للأطفال الصغار والرضع، يشار إليه غالبًا باسم إساءة معاملة الأطفال، وهو ما ينطوي على الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال على أيدي الوالدين وغيرهما من شخصيات السلطة.

ويعتبر عنف الشباب فئة أخرى من العنف، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية مشكلة صحية عامة عالمية.

أشار موقع " onlymyhealth"، إلى أن الأطفال الذين يواجهون العنف يندرجون ضمن الفئة الواسعة من إساءة معاملة الأطفال، وتشمل هذه الفئة:

العنف الجسدي، والذي يشمل الضرب أو الضرب العنيف أو أشكال أخرى من الأذى الجسدي.

العنف العاطفي على شكل إساءة لفظية، وإذلال، ونقد مستمر يتميز الاعتداء الجنسي بأي شكل من أشكال السلوك الجنسي غير اللائق أو الاستغلالي تجاه الطفل.

الإهمال هو عندما لا يتم تلبية احتياجات الطفل الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والدعم العاطفي.

وتحدث هذه الأشكال من العنف غالبًا نتيجة لعدة عوامل، مثل:

الصراعات المنزلية: قد يؤدي التوتر والإحباط في المنزل إلى دفع الآباء أو مقدمي الرعاية إلى مهاجمة الأطفال.

قلة الوعي: قد لا يدرك العديد من الآباء أن أساليب التأديب التي يتبعونها قد تضر بالصحة العقلية للطفل.

الضغوط المجتمعية: في بعض الحالات، قد تؤدي المعايير الثقافية المحيطة بالانضباط الصارم إلى تطبيع العنف.

كيف يؤثر العنف على نفسية الأطفال وكيفية الوقاية منه

بالإضافة إلى الوفاة والإعاقة والإصابة الجسدية، فإن العنف يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد على الأطفال، بما في ذلك ضعف نمو الدماغ، ومشاكل الصحة العقلية، وزيادة خطر أن يصبحوا ضحايا أو مرتكبي العنف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يُظهر بحث أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف، سواء في المنزل أو المدرسة أو في أي مكان آخر، معرضون لخطر متزايد للإصابة بمشاكل الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذه النتائج السلبية يمكن منعها، وتشمل بعض الاستراتيجيات ما يلي:

تثقيف الآباء حول تقنيات التأديب غير العنيفة والآثار طويلة المدى للعنف.

تعزيز أنظمة الدعم، مثل خدمات الإرشاد في المدارس والمجتمعات المحلية، حيث يمكن للأطفال الإبلاغ عن الإساءة بأمان.

تشجيع التواصل المفتوح بين الآباء والأبناء حتى يشعر الأطفال بالأمان لمشاركة مخاوفهم.

دعم الأطفال ضحايا العنف

استمع دون إصدار أحكام: اسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية، دون مقاطعة أو التشكيك في صحة مشاعرهم.

اطلب المساعدة من المتخصصين: يمكن للطبيب مساعدة الأطفال في معالجة الصدمات التي تعرضوا لها وتطوير آليات التكيف.

طمأنهم: دع الطفل يعرف أن العنف لم يكن خطأه وأنه ليس وحيدًا.

من خلال تعزيز بيئة داعمة ومتعاطفة، يمكننا مساعدة الأطفال على التعافي من تجاربهم المؤلمة والمضي قدمًا.