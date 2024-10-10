اعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج أسبابه وكيفية علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - عند ولادة الطفل قبل موعد ولادته قد يكون أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية الخداجي، وقد يتعافى الكثير من الأطفال عند الإصابة بهذا المرض دون أية مضاعفات إلا أنه في المقابل قد يؤثر هذا الاضطراب عادةً على كلتا العينين لدى الطفل، ويعد ذلك أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لفقدان البصر لدى بعض الأطفال في سن مبكرة، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أسباب اعتلال الشبكية الخداجي لدى الأطفال المبتسرين.

ما هو اعتلال الشبكية الخداجي؟

يحدث اعتلال الشبكية الخداجي لدى الأطفال المبتسرين - الصورة من موقع Freepik

اعتلال الشبكية الخداجي هو اضطراب في العين قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالعمى، وقد تحدث هذه الحالة غالباً لدى الأطفال المبتسرين الذين يقل وزنهم عن 1250 جراماً، والذين ولدوا قبل الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل.

في حالة اعتلال الشبكية الخداجي تنتفخ الأوعية الدموية وتنمو كثيراً في الطبقة العصبية الحساسة للضوء في شبكية العين في الجزء الخلفي من العين، وعندما تكون الحالة أكثر خطورة، تتوسع هذه الأوعية الدموية غير الطبيعية في شبكية العين وتملأ وسط العين، ويمكن أن يؤدي نزيف هذه الأوعية الدموية إلى إصابة شبكية العين والضغط على الجزء الخلفي من العين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي النزيف إلى انفصال جزئي أو كامل للشبكية؛ مما قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالعمى، يؤثر هذا الاضطراب عادةً على كلتا العينين، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لفقدان البصر للأطفال في سن مبكرة.

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مضاعفات اعتلال الشبكية الخداجي عند الأطفال

في الوقت الحالي، ومن خلال التقدم في رعاية الأطفال المبتسرين، يمكن للأطفال المولودين بهذه الحالة البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل.

على الرغم من أن الأطفال المبتسرين لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة باعتلال الشبكية الخداجي، إلا أنه ليس كل الأطفال المبتسرين معرضين للإصابة ومع ذلك، فإن 90% من الأطفال المولودين يعانون من اعتلال الشبكية الخداجي الخفيف فقط، ولا يحتاجون إلى علاج.

أسباب اعتلال الشبكية الخداجي

تنمو الأوعية الدموية من مركز شبكية عين الطفل النامية في الأسبوع 16 من الحمل، بعد ذلك، تتفرع الأوعية الدموية إلى الخارج، وتصل إلى حافة الشبكية عندما يكتمل نمو الطفل عند عمر 34 أسبوعاً (الحمل في الشهر الثامن).

عند الأطفال المولودين مبكراً، أي أقل من 31 أسبوعاً، يمكن أن يتعطل نمو الأوعية الدموية الطبيعية في شبكية العين، ومن ثم تتطور أوعية دموية غير طبيعية، وقد يسبب هذا نزيف العين.

على الجانب الآخر، لا توجد علامات أو أعراض لدى الأطفال حديثي الولادة للكشف عن اعتلال الشبكية الخداجي إلا أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة باعتلال الشبكية الخداجي لدى الأطفال المبتسرين، وهي:

فقر الدم،

نقل الدم،

اضطرابات الجهاز التنفسي،

نزيف داخل الجمجمة (نزيف في الدماغ)،

صعوبة في التنفس،

مشاكل صحية لدى الطفل.

علامات وأعراض اعتلال الشبكية الخداجي

حركات العين غير طبيعية،

عيون الطفل متقاطعة (الحول)،

قصر النظر الشديد.

يجب الانتباه إلى أن التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يمنع تفاقم اعتلال الشبكية الخداجي، ويمنع حالات الطوارئ الطبية الأخرى لذلك إذا كان طفلك يعاني من أي من العلامات أو الأعراض السابقة؛ فاستشيري الطبيب على الفور.

تشخيص اعتلال الشبكية الخداجي

سيقوم طبيب العيون بفحص وتشخيص اعتلال الشبكية الخداجي عند الأطفال المبتسرين، وسيأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل؛ مثل وزن الطفل أقل من 1500 جرام عند الولادة وعمر الحمل أقل من 30 أسبوعاً.

وسيستخدم طبيب العيون قطرات العين لتوسيع حدقة العين؛ مما يسمح له برؤية داخل العين بشكل أكثر وضوحاً وبعد ذلك، سيقوم الطبيب بتقييم حالة الطفل وإجراء المزيد من الفحوصات كل أسبوع إلى أسبوعين.

علاج اعتلال الشبكية الخداجي

جراحة الليزر

يمكن للجراحة بواسطة الليزر علاج اعتلال الشبكية الخداجي، ويتم ذلك من خلال تركيز شعاع ليزر صغير على شبكية العين الطرفية، ويستمر لمدة 30-45 دقيقة في كل عين.

يعمل هذا العلاج بالليزر عن طريق "حرق" محيط شبكية العين التي لا تحتوي على أوعية دموية طبيعية، ويمكن لهذا الإجراء أن ينقذ الرؤية في الجزء الأمامي من العين، لكنه يضحي بالرؤية الجانبية (المحيطية).

العلاج بالتبريد

يقوم الأطباء بإجراء العلاج بالتبريد فقط للحالات المتأخرة من اعتلال الشبكية الخداجي - الصورة من موقع AdobeStock

يستخدم العلاج بالتبريد جهازاً لتجميد جزء العين الذي يمتد إلى ما بعد حافة الشبكية ونادراً ما يستخدم الأطباء هذا الإجراء؛ لأن نتائج العلاج بالليزر عادة ما تكون جيدة جداً وعادة، يقوم الأطباء بإجراء العلاج بالتبريد فقط على الأطفال الذين يعانون من اعتلال الشبكية الخداجي المتأخر.

الحقن في العين

العلاج التالي لاعتلال الشبكية الخداجي هو حقن الدواء في منطقة العين، ويمكن أن يكون هذا الإجراء بديلاً أو بالاشتراك مع جراحة الليزر.

استئصال الزجاجية

تتضمن عملية استئصال الزجاجية إزالة الهلام الزجاجي من منتصف العين واستبدال محلول ملحي به، ويقوم الطبيب بتقشير أو قطع النسيج الندبي الموجود على شبكية العين حتى تتمكن الشبكية من الاسترخاء والاستلقاء على جدار العين.

يوصي الأطباء باستئصال الزجاجية فقط في المرحلة المتأخرة من اعتلال الشبكية الخداجي.

هل هناك طريقة للوقاية من اعتلال الشبكية الخداجي؟

تعد أفضل طريقة لمنع اعتلال الشبكية الخداجي هي تجنب الولادة المبكرة وعدم إغفال الاستشارات المنتظمة، والتي تنبه الأم للعوامل التي تؤثر على صحة جنينها في الرحم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.