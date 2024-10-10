يمكنك تجربتها: وجبات خفيفة لزيادة إدرار حليب الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تعد الأمهات المرضعات بحاجة إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة والتغذية المناسبة، فيمكنها الحصول على التغذية من أنواع مختلفة من الطعام، بما في ذلك الوجبات الخفيفة؛ وذلك لأن الأطعمة التي تتناولها المرضع يمكن أن تزيد أيضًا من إنتاج حليب الثدي.

فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" قائمة بالوجبات الخفيفة التي تعزز إدرار حليب الثدي والتي يمكن للأمهات تناولها عندما تكون كمية إدرار حليب الثدي غير كافية.

منتجات الألبان

منتجات الألبان من الوجبات الخفيفة المعزز لحليب الثدي - الصورة من موقع Freepik

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، تحتاج الأمهات إلى تلبية احتياجاتهن من الكالسيوم للحصول على عظام وأسنان قوية كما يلعب الكالسيوم دورًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو تكلس العظام.

على الجانب الآخر يعد احتياج الأمهات المرضعات من الكالسيوم حوالي 1000 ملليجرام يومياً، ولهذا السبب تحتاج الأمهات إلى تناول الطعام والوجبات الخفيفة الغنية بالكالسيوم والمكملات الغذائية الإضافية، ويعد من ضمن الوجبات الخفيفة المعززة لحليب الثدي والغنية بالكالسيوم، والتي يمكن للأمهات المرضعات تجربتها، هي منتجات الألبان المختلفة مثل الحليب واللبن الرائب والجبن، إضافة إلى الزبادي لغناه بالبروبيوتيك والبروتين وكلاهما مفيد للهضم.

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المكسرات وجبة خفيفة

خلال فترة الرضاعة الطبيعية يمكن للأمهات تناول المكسرات كوجبة خفيفة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، إضافة إلى أنها تعد أيضاً مصدراً جيداً للبروتين والحديد والألياف، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على إدرار حليب الثدي، وتعزز مناعة الجسم، وتقلل أيضاً من الالتهاب، ويجب الانتباه إلى أنه لا يوجد نوع محدد يفضل للحامل تناوله من المكسرات.

شاي الحليب بالزنجبيل

لا يعد الزنجبيل علاجاً عشبياً فحسب، بل يعد أيضاً وجبة خفيفة تساعد على تعزيز إدرارحليب الثدي، وذلك لفائدته في المساعدة على زيادة إفراز هرمون البرولاكتين.

على الجانب الآخر لا تحتاج الأمهات إلى تناول كميات كبيرة من الزنجبيل ولكن يجب إضافته إلى الأطعمة والمشروبات المختلفة مثل شاي الحليب بالزنجبيل وهو مناسب كوجبة خفيفة محفزة لحليب الثدي.

البيض المسلوق

يمكن للأم المرضعة تجربة تناول البيض المسلوق كوجبة خفيفة تحفز حليب الثدي؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين والكولين واللوتين وفيتامين ب 12 وفيتامين د، والريبوفلافين وحمض الفوليك، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في زيادة هرمون البرولاكتين وهو من البروتينات الضرورية لإدرار حليب الثدي.

يمكن للأمهات تناول البيض المسلوق في الصباح كوجبة خفيفة على الإفطار، أو بجانب الخضروات الأخرى لتعزيز حليب الثدي.

التمر وإدرار الحليب

يساعد تناول المرضعة للتمر على إدرار حليب الثدي - الصورة من موقع Freepik

من فوائد التمر للمرضعة أنه يساعد على إدرار الحليب، ويرجع ذلك إلى دوره في تحفيز إنتاج هرمون البرولاكتين، وهو الهرمون المحفِّز لإنتاج حليب الأم؛ وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يحتوي التمر على السكر الطبيعي الذي يمكن أن يزيد من طاقة الأم أثناء إرضاع طفلها، وبصرف النظر عن ذلك، فإن محتوى الكالسيوم والألياف في التمر مفيد لقوة عظام الأم وصحة الهضم.

يمكن للأمهات المرضعات تناول هذه الفاكهة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسة، أو إضافة التمر علي العصائر أو المخبوزات أو الشوفان، ويمكن تناول دبس التمر أو خلط التمر مع الحليب ليتحول إلى حليب التمر.

البطاطا الحلوة

يمكن للأمهات تناول البطاطا الحلوة كوجبة خفيفة لتسهيل إدرار حليب الثدي؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ، والذي يلعب أيضاً دورًا في الحفاظ على صحة الإبصار ونمو العظام، ويمكن للأمهات أيضاً تحضير البطاطا الحلوة عن طريق تبخيرها أو شويها.

وجبة خفيفة من الفشار

يمكن للأمهات تناول الفشار ليس فقط عند مشاهدة الأفلام، ولكن أيضًا عند إرضاع طفلهن الصغير، لأنه يمكن أن يكون بمثابة وجبة خفيفة معززة لحليب الثدي، لاحتوائه على الألياف التي تعزز الهضم الجيد وتقلل من إضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تعد من أكثر المشاكل التي تواجه الأم المرضع.

فإذا كنت قلقة بشأن السعرات الحرارية، ليست هناك حاجة لإضافة مكونات أخرى مثل السكر أو الكراميل أو المنكهات الأخرى.

الشوكولاتة الداكنة

تزيد الشوكولاتة الداكنة من إدرار حليب الثدي؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تمنع الجذور الحرة، كما أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لصحة القلب والأوعية الدموية وتعزز النوم بشكل أفضل.

المشمش وزيادة إنتاج الحليب

يعد المشمش من الوجبات الخفيفة التي تساعد على إدرار حليب الثدي وذلك لغناه بالعديد من الألياف و بعض الفيتامينات مثل فيتامين "أ" و"ج" وكلاهما من الفيتامينات التي تزيد من هرمون البرولاكتين، وللحصول على فوائد هذه الفاكهة، عليك اختيار الفاكهة الطازجة بدلاً من المعلبة.

الفاصوليا الخضراء

يمكن أن تكون الفاصوليا الخضراء خيارًا غذائيًا صحيًا للأمهات المرضعات لتعزيز إدرار حليب الثدي، وذلك لغناها بالبروتينات التي توفر الطاقة والعناصر الغذائية الكافية للجسم، كما تحتوي الفاصوليا أيضاً على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين ك، وج.

للاستمتاع بالفاصوليا الخضراء كوجبة خفيفة، يمكنك تحضيرها عن طريق التحميص والسلق والبخار.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.