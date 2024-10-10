أفضل أماكن الترفيه للأطفال خلال موسم الرياض 2024 مجانية أو بتكلفة مخفضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه تبدأ فعاليات موسم الرياض 2024 يوم 12 أكتوبر، وتستمر حتى مارس 2025، ويضم موسم الرياض 2024 فعاليات مثيرة وضخمة على 14 منطقة تتناول فعاليات موسم الرياض 2024، كما سيكشف الموسم عن مجموعة متنوعة من المطاعم العالمية والتجارب الترفيهية المميزة. حيث للنشاط الترفيهي دور في تحقيق التوازن الانفعالي للإنسان، وتنمية و تنشيط علاقاته الأسرية والاجتماعية والوطنية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط العملية واليومية، امتلاك القدرة على إدارة هذه الضغوط بتوازن. حيث تعد الحاجة للقيام بأنشطة ترفيهية عنصراً مهماً وأساسياً في علم النفس وعلم الاجتماع، كما يتضمن الترفيه الربط بين سلامة العقل والصحة البدنية، وهذا ما تحتاجه كل أسرة لمزيد من التواصل بين كبارها وصغارها، وفي موسم الرياض يحلو هذا التواصل، في الأماكن الترفيهية الأكثر رواجاً والتي يحبها الأطفال.

1. حديقة الوطن

الألعاب المائية



تعد حديقة الوطن أحد أبرز وأهم الحدائق في مدينة الرياض, كونها تقع في قلب العاصمة الرياض ﺑﻤنطقة مركز الملك عبد العزيز التاريخي, وتضم الحديقة خارطة المملكة العربية السعودية وما تحتويه من معاﻟﻢ جغرافية لكافة المناطق مع مجسمات لأبرز المعاﻟﻢ الدينية و التراثية والتنموية, ويمكن التجول بها من خلال رحلة بحرية وبرية حول المملكة والتعرف إلى أهم المعاﻟﻢ التاريخية بها والتضاريس الجغرافية والحدود البحرية للجزيرة العربية.

ويتوسط الحديقة برج مياه الرياض، ذو الأهمية التاريخية والمعمارية وصاحب الإطلالة المميزة على مدينة الرياض, وتتضمن حديقة الوطن منطقة الألعاب المائية للأطفال, وشاليهات بتصاميم تراثية أصيلة مختلفة ومتنوعة لها طابع تاريخي بأشكال هندسية مميزة، وعدد كبير من الجلسات العائلية المطلة على شبه الجزيرة العربية، وهناك العديد من الوسائل الترفيهية الأخرى في حديقة الوطن وركن الرسم ومنطقة الألعاب الرملية للأطفال المخصصة للأطفال ومسرح للفعاليات والمهرجانات وهو مسرح متكامل تقام به فعاليات البرامج الترفيهية والحفلات والعروض المسرحية والمسابقات الثقافية، كما يوجد العديد من الخدمات المتنوعة من مطاعم وكافيهات ومنافذ بيع.

المميز في حديقة الوطن أن تصنيفها لا يكاد ينحصر في كونها مكاناً ترفيهياً طبيعياً لممارسة الأنشطة المسلية في الهواء الطلق ووسط تشكيلة خلابة من المناظر الطبيعية متعددة الألوان، بل هي أيضاً من أماكن لتجارب ترفيه للأطفال بالرياض مجانية تماماً وبالكامل في كل ما تحتضنه من أنشطة وممارسات، وكذلك الملاءمة لإسعاد الكبار والأطفال على السواء.

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل الحديقة:

صعود برج الحديقة الواقع في المنتصف والاستمتاع مع الأطفال بالإطلالة البانورامية العريضة.

الاسترخاء بالجلوس على ضفاف المساقط المائية الاصطناعية، وكذلك وسط المساحات الخضراء المترامية الأطراف.

تناول وجبة شهية أو مشروب لذيذ بأحد مطاعم وكافيهات الحديقة.

الإبحار بالقوارب الصغيرة عبر القنوات المائية، التي يعشقها الأطفال، ومشاهدة أجمل المناظر الطبيعية.

دخول الأطفال منطقة الألعاب وقضاء وقت سعيد فيه الكثير من الضحك والمرح والحركة والحيوية.

موقع الحديقة: طريق الملك فيصل، حي الفوطة.

ساعات العمل: يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

2. منتزه الملك عبدالله

يُعد منتزه الملك عبدالله بالرياض من أشهر الوجهات الترفيهية التي يأتي إليه السائحون خصيصاً للاستمتاع بما يحتوي عليه من أنشطة مسلية في موسم الرياض 2024، والمنتزه مصنف ضمن أهم أماكن تنشيط السياحة في الرياض، حيث تضم هذه الحديقة وسائل ترفيهية متنوعة للكبار والصغار.

وقد تم إنشاؤه في وسط الرياض على مساحة 320 ألف متر مربع، وله 5 أبواب متفرقة حتى تسمح للزائرين الدخول بكل حرية من جميع الاتجاهات، هذه المساحة الكبيرة التي صُممت عليها مزودة بأنشطة متنوعة نتعرف عليها في السطور التالية.

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل المنتزه:

الجلوس الهادئ وسط الطبيعة الساحرة بمكوناتها الرائعة الألوان من الأشجار والزهور والنباتات والمسطحات العشبية.

ممارسة رياضات التنزه للأطفال والمشي والركض في المسارات المخصصة لها.

دخول أحد مطاعم المنتزه أو كافيه من كافيهاته للاستمتاع مع العائلة بكل ما هو شهي ولذيذ من الأطعمة والمشروبات.

مشاهدة التشكيلة الساحرة من المسطحات المائية الاصطناعية، التي تتنوع مكوناتها إلى بحيرات وقنوات وشلالات، وتتوزع على كامل المساحة، مع إمكانية الإبحار عبرها بالقوارب والبدالات.

مشاهدة عروض النافورة الراقصة البديعة بالموسيقى العذبة والألوان الساحرة وارتفاع الماء حتى 110 أمتار.

موقع التنزه: شارع الأمين عبدالله العلي النعيم، حي الملز.

ساعات العمل: يومياً عدا الأحد، من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

3. حديقة العليا

الملاهي الآمنة



تعتبر حديقة العليا محطة استراحة وملاذاً للكثير من سكان المدينة وزوارها فهي تتألف من مساحة فسيحة ومزينة بأشجار النخيل والشجيرات المتنوعة. تضم مجموعة من الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال ومسارات المشي ونوافير مياه، وذلك إلى جانب بحيرة اصطناعية كبيرة إضافة إلى أنها توفر مسجداً صغيراً. لعلها أهم أماكن ترفيه للكبار في الرياض كلها، وكذلك الحال للأطفال والعوائل، فهي التي تضم بداخلها كل ما يمكن تخيله لإسعاد الرواد وتسليتهم، في موسم الرياض 2024 في أجواء خارجية مريحة للنفس، تتعدد معها المناظر الطبيعية الجميلة، في أماكن الجلوس مثل المظلات الحجرية وبشكل عام آمنة للأطفال خاصة بوجود سياج على محيطها.

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل حديقة العليا:

التنزه والمشي والجلوس عبر المساحات الخضراء الزاهية الألوان، وتنسم الهواء المنعش الخالي من الملوثات، والبعيدة عن الضجيج.

ممارسة الرياضة المفضلة، مشي وجري في المسارات المخصصة، أو لعب كرة القدم في الملعب المجهز لذلك.

يدخل الأطفال منطقة الألعاب الآمنة، والمحتضنة لعدد كبير من أحدث الألعاب الحركية الشيقة والمسلية.

موقع حديقة العليا: شارع الشيخ حمد آل ثاني، حي العليا.

ساعات العمل: يومياً على مدار 24 ساعة.

4. مدينة ستار ستي

يعتبر موقع ملاهي ستار ستي الرياض Star City استراتيجياً بمحاذاة الطريق الدائري الشرقي، المخرج 9، حيث يمكن الوصول إليها من عدة طرق، وتحتل الملاهي مساحة تصل إلى حوالي 50,000 متر مربع، وتتضمن عدداً كبيراً من الألعاب والمعالم التي تبدأ من المدخل الرئيسي.

ويمكن القول إن ملاهي ستار ستي الرياض هي إحدى أكبر مدن ملاهي الرياض الترفيهية التي تشارك في موسم الرياض 2024، ومن أفضل أماكن السياحة في المدينة.

وتنقسم ستار ستي بالرياض إلى ثلاثة أقسام، الأول يحتضن الألعاب، والثاني يحتضن حوالي 15 مطعماً، من أكثر المطاعم العالمية شهرة.

والقسم الثالث فهو منطقة للتسوق تتضمن أرقى الماركات التجارية العالمية، مما جعل ستار ستي بالرياض من أكثر وأضخم مشروع سياحي ترفيهي بالعاصمة الرياض، لأنها جمعت كل ما هو جديد وحديث من الألعاب العصرية المناسبة لكل الأعمار ولجميع ممارسات التسلية والمرح.

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل مدينة ستار ستي:

ركوب قطار المونوريل المعلق والاستمتاع بالمشاهدة من منظور علوي.

التنقل بين مناطق الألعاب الضخمة التي تتوزع عبر مساحة المدينة، ومنها: منطقة كاندي تاون. للأطفال، طريق الأحلام الأوربت، المقص المسحور، وغيرها مما يضم تشكيلة متناسقة من ألعاب التسلية وألعاب المغامرات والتشويق والرعب للجميع.

تناول وجبة شهية لذيذة من مطبخ عالمي في واحد من الـ 15 مطعماً الموجودة بالداخل.

تسوق أرقى وأفخم الماركات العالمية لعدد كبير من فئات الإنتاج من سوق المدينة.

دخول منطقة فورميلا لسباقات السيارات وعيش أجواء التحدي والمنافسة بين الأطفال والسرعة المجنونة.

الإبحار بالقوارب عبر النهر الجارف الوايلد وادي.

ركوب السيارة الجيب والانطلاق في رحلة سفاري بمنطقة الصحراء.

موقع مدينة ستار ستي: طريق الدائري الشرقي، مخرج 9، حي الحمراء.

5. ملاهي سباركيز

التنقل بين الألعاب المختلفة



تعتبر بكل فروعها المنتشرة بمواقع متعددة في المدينة أشهر اماكن ترفيه للعائلات بالرياض بأفرادها من البالغين ومن الأطفال؛ من خلال أحدث الألعاب الكهربائية القادرة على إسعاد مستخدميها وانتزاع الضحك والخوف والترقب منهم، في أجواء مليئة بالسعادة والإيجابية، ومع تواجد نفس أنواع الألعاب في كل الفروع، فإن الألعاب المخصصة لكل فرع على حدة وغير متوفرة في غيره؛ تمنح لكل مكان خصوصيته الترفيهية، وتستدعي زيارتها جميعاً.

وبفضل موقعها الممتاز في النخيل مول، تبرُز مدينة الملاهي هذه على عدّة اماكن ترفيهية في الرياض، إذ تُتيح للزائرين الكثير من تجارب المغامرة المميزة وأنشطة ممتعة لا حصر لها، فهي تجذب الأطفال بمجموعة الألعاب الكهربائية المختلفة التي تُتيحها الملاهي والتي حرصت على جعلها مُتنوّعة لتتناسب مع كل الأعمار.

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل ملاهي سباركيز

لعبة السيارات المتصادمة.

ألعاب الفيديو في صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال التي توجد في الملاهي.

التنقل بين الألعاب المختلفة وتجربتها لمرة ومرات للتعرف المباشر على ما تمنحه من شعور طاغٍ بالسعادة.

تنتشر بالفروع منافذ محلية وعالمية للوجبات السريعة والمثلجات والمرطبات، تحتاج كلها للتجربة.

موقع ملاهي سباركيز

بانوراما مول في شارع التخصصي حي المعذر الشمالي.

شارع عمر بن عبدالعزيز حي الربوة. جاليري مول شارع العليا على طريق الملك فهد.

النخيل مول على طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، حي المغرزات.

الحمرا مول بشارع الشيخ حسن بن حسين بن علي، على طريق الملك فيصل.

ساعات العمل: لكل فرع مواعيده، ولكن بشكل عام الكل يعمل يومياً من الساعة 10:00 صباحاً، ويغلق ما بين 11 و12 مساءً.

6. ملاهي الخيمة

فريدة في كونها أحد الأماكن الترفيهية بالرياض المخصصة للنساء والأطفال فقط؛ موفرة لهم عدداً كبيراً من الألعاب المختلفة، كهربائية وحركية وإلكترونية، تنتشر خلال مساحة كبيرة لحديقة غنّاء مفتوحة، مما يعني أنها تجمع التسلية القائمة على الحيوية والفاعلية.

فليكن منتزه الخيمة الترفيهي الرياض محطتك القادمة أمن وأطفالك خلال موسم الرياض 2024، فهذه الملاهي تتميّز بمجموعة مُتنوّعة من عناصر الجذب المُناسبة لكل الفئات العمرية وهذا ما يجعلها مكاناً يرغب في زيارته الكثيرون، وبالإضافة إلى تصنيفها ضمن أهم ملاهي الرياض، تبرُز أيضاً ضمن أفضل أماكن ترفيهية في الرياض، جنباً إلى جنب مع التسلية الهادئة المسترخية، وبخدمة كاملة من النساء؛ فإن الأمهات وأطفالهن سيحظون بخصوصية كبيرة للترويح عن أنفسهم مع الحفاظ على خصوصيتهم.

هل جعلت أطفالك يختبرون تجارب ترفيهية للأطفال في موسم الرياض 2024؟

أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها داخل ملاهي الخيمة:

اللعب بالألعاب المختلفة، والموزعة بحسب الفئة العمرية لكي يحظى الأطفال، كما تحظى النساء والأمهات، بالمتعة والترفيه والمرح النشط والمتنوع الممارسات.

الجلوس والاسترخاء وسط المساحات الخضراء الممتدة، والمجهزة بكراسي وبرجولات خشبية مظللة وفسيحة ومستقلة عن بعضها.

التنزه والمشي والجري بالممرات المعدة لذلك والمخترقة للمساحات الفسيحة من المسطحات العشبية.

تناول أشهى الأكلات والمشروبات بأحد المطاعم والكافيهات ومنافذ الحلوى والمرطبات والمثلجات الكثيرة المنتشرة.

التقاط الصور التذكارية.

موقع ملاهي الخيمة: حي الورود

ساعات العمل: يومياً من الساعة 4:30 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً