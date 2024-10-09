شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز الصحة النفسية.. 6 خطوات تقلل التوتر وخطر الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

يصادف غداً الاحتفال باليوم العالمى بالصحة النفسية، وهى الجانب الأهم في حياتنا، حيث تسبب الكثير من الضغوطات والآثار النفسية السيئة الضغط النفسى والاكتئاب والكثير من التوتر.

ووفقا لموقع " هيلث سايد"، هناك الكثير من التدخلات غير الجراحية وغير الدوائية، التي قد تساعد في التغلب على مشاكل الصحة النفسية وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

6 نصائح لتقليل التوتر 1. التأمل :

يساعد التأمل المنتظم، على تنمية الشعور بالسلام الداخلي والتوازن العاطفي، أظهرت الأبحاث فعالية ملحوظة في تقليل أعراض الأرق والقلق والاكتئاب من خلال ممارسة التأمل، فهذه الممارسات لا تهدئ العقل فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين جودة الحياة بشكل عام.

2. تمارين التنفس :

تمارين التنفس، تساعد على تقليل التوتر والقلق بصورة كبيرة، حيث تساعد أنماط التنفس المنظمة على تهدئة الجهاز العصبي، ويمكن للتنفس الحجابي العميق أن يبطئ معدل ضربات القلب، ويقلل مستويات التوتر، ويخفف من أعراض القلق.

3. كتابة اليوميات:

يسمح تدوين أفكارك ومشاعرك لك بالتعبير عن نفسك والتأمل، مما قد يساعدك على معالجة مشاعرك، يمكن أن تكون كتابة اليوميات بانتظام ممارسة قيمة في تحديد أنماط التفكير السلبية والعمل على التغلب على المشاعر المعقدة.

4. الشعور بالامتنان والأشياء الإيجابية:

تتضمن ممارسة الامتنان الاعتراف بالجوانب الإيجابية في الحياة وتقديرها، ملاحظة الأشياء التي تشعر بالامتنان لها بانتظام يحول تركيزك من ما هو خاطئ إلى ما هو جيد، يمكن أن يؤدي هذا التحول الإيجابي في المنظور إلى تقليل مشاعر القلق والاكتئاب، مما يعزز الرفاهية العاطفية بشكل عام.

5. التواصل مع الطبيعة:

ثبت أن قضاء الوقت في الطبيعة له تأثير مهدئ على العقل، فالمشي في الحديقة أو التنزه سيرًا على الأقدام أو مجرد الجلوس في الطبيعة، يوفر استراحة من ضغوط الحياة اليومية، مما يعزز الصفاء الذهني والاستقرار العاطفي.

6. التركيز على أهداف واضحة:

تركيز العقل على نقطة واحدة أو هدف واحد يعزز التركيز ويساعد في إدارة التوتر من خلال توجيه الطاقة العقلية نحو نتائج إيجابية، تحديد النوايا الواضحة يخلق شعوراً بالهدف ويخفف من العجز والقلق.