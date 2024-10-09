شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الكلى عند إصابتك بمرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورهاني حماد أستاذ أمراض الباطنة والكلى بجامعة القاهرة، إن مرض السكر يشكل السبب الرئيسي لمرض القصور والفشل الكلوي الذي يعاني منه مرضى السكر حول العالم.

وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه بالرغم من التطور الشديد في علاج السكر في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا يوجد علاج لمنع حدوث القصور الكلوى الناتج عن مرض السكر، مضيفا أن بعض العلاجات فقط تقوم بتأخير حدوث حالة الفشل الكلوى وليس منعها.

وأوضح، أن أمراض الكلى تشكل عبء نفسيا وماديا شديدا على المرضى وذويهم وكذلك على المجتمع والدولة.

وأشار إلى أنه يمكن منع حدوث القصور الكلوي من بدايته عن طريق الكشف المبكر عن مرحلة ما قبل حدوث السكر من خلال بعض التحاليل البسيطة التى تظهر قابلية هؤلاء لحدوث السكر عندما يكون أحدج أفراد الأسرة مصابا بالمرض، موضحا أنه يمكن أن يكون لديه استعداد وراثى للإصابة، مشيرًا إلى أنه يتم إعطاء هؤلاء الذين ثبت أنهم في مرحلة ما قبل حدوث السكر بعض الأدوية التي من شأنها أن تمنع حدوث هذا المرض من بدايته.

وقد قمنا بعمل لجان علمية تضم نخبة عظيمة من العلماء من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة في تخصص السكر والكلى.