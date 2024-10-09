شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. وجبة من مكونين فقط تساعد على خفض السكر والان مع تفاصيل الخبر

اختيار الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم يعد مهمة كبيرة لمرضى السكري، ومن الأطعمة التى تساعد فى خفض مستوى السكر في الدم الحمص وبذور السمسم، فى هذا التقرير نتعرف على وجبة مكونة من الحمض والسمسم مناسبة لمرضى السكرى وتخفض نسبته، بحسب موقع تايمز ناو.



يمكنك تحضير الحمص مع السمسم كطعام صحي للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من السكر مع توازن الألياف والدهون الصحية والبروتين.



هذه الوجبة الخفيفة المتوسطية مليئة بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب والفيتامينات والمعادن ليس فقط أن مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ولكن الوجبة - المصنوعة من الحمص وبذور السمسم وزيت الزيتون لذيذة للغاية أيضًا.



يحتوي الحمص على كمية صغيرة من البروتين والدهون، مما يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر.

كيف يكون الحمص طعامًا صحيًا لمرضى السكر؟

عند تحليل دور كل مكون من هذه الوجبة نجد أن الحمص - وهو مصدر رائع للبروتين والألياف الغذائية - مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويوازن مستويات السكر في الدم، ويحسن أيضًا صحة الأمعاء.



بذور السمسم مليئة بالدهون الصحية وهي مصدر قوي للكالسيوم أيضًا، في حين أن زيت الزيتون - غني بالدهون غير المشبعة التي تعد رائعة لصحة قلبك.



وبالتالي، فإن مزيجًا من هذه العناصر الغذائية يعمل العجائب للأشخاص المصابين بداء السكري إذا تم استهلاكه باعتدال. تقول الدراسات أيضًا إن الحمص

أكثر فعالية من البطاطس أو القمح في خفض مستويات السكر في الدم، فبصرف النظر عن كونه غنيًا بالألياف والبروتين، فإن قابلية هضم النشا منخفضة.

طرق لمرضى السكر لإضافة الحمص إلى طعامهم اليومي

وفقًا لخبراء التغذية، يجب عليك إضافة الحمص إلى وجباتك الخفيفة اليومية - حيث يمكنك مزجه مع الخضراوات مثل الجزر والخيار والحبوب الكاملة وحتى البيض لتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ما هي الكمية المثالية من الحمص التي يجب أن تتناولها؟

توصي جمعية السكري الأمريكية بتناول ثلث كوب من الحمص يوميًا. ومع ذلك، أفضل طريقة للقيام بذلك هي صنع الحمص في المنزل والاستمتاع به. ابدأ بخلط:

حمص مطبوخ

معجون بذور السمسم

زيت الزيتون

عصير الليمون

الثوم

اخفق كل هذه المكونات في محضر الطعام. اخلطها حتى يصبح الخليط ناعمًا، وأضف الماء حسب الحاجة للحصول على القوام المطلوب.

للحصول على مذاق أكثر صحة، يمكنك إضافة الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو النعناع أو الخضراوات المشوية مثل الفلفل الأحمر.

