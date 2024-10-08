شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية أطفالك.. 5 خطوات للحد من مخاطر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

فى العصر الرقمي، تتطلب كل مهمة استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأصبح الأطفال مدمنين على الأجهزة بشكل كبير، بالإضافة إلى المهام، يحتاج الأطفال أيضًا إلى أجهزة للدراسة وتلقي التعليم.



ووفقا لتقرير موقع " هيلث سايد"، يمكن للوالدين وضع استراتيجية لوقت الشاشة والحد منه في نفس الوقت للأطفال حسب النصائح التالية:

ضع مثالا جيدا

أنت قدوة لأطفالك، سوف يقلد اطفالك سلوكك وأفعالك، لذا، من المهم جدًا أن تضع القواعد من أجل الحد من وقت استخدام الشاشة للجميع في المنزل، مع تحديد أماكن خاصة لاستخدام الهاتف حتى لا يتأثر أطفالك بسهولة.

تعيين حد زمني لاستخدام الهاتف

تأكد من تحديد وقت محدد لاستخدام أطفالك للشاشات الإلكترونية وكن صارمًا في ذلك، إذا كان الأطفال يحتاجون إلى الأجهزة الإلكترونية للدراسة فقط، فدعهم يستخدمونها، لا تدعهم يعتادون على لعب ألعاب الفيديو أو الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضع قواعد صارمة

ضع قواعد صارمة بشأن متى يمكنهم الوصول إلى الأجهزة ومتى يجب عليهم قضاء الوقت في الهواء الطلق للقيام بأنشطة بدنية أخرى، وبدلا منها وفر وسائل تشتيت جيدة وصحية مثل ألعاب الطاولة بدلاً من الأجهزة.

كن منفتحًا مع الأطفال

لا فائدة من الكذب على أطفالك لأنهم قد يلتقطون هذه العادة أيضًا، بدلًا من ذلك، اجعلهم على دراية بمخاطر قضاء وقت غير محدود أمام الشاشات، مساعدتهم على الفهم سيؤدي أيضًا إلى مزيد من الفهم والانضباط.

اقضي وقتا ممتع معهم

إذا كنت لا تقضي وقتًا ممتعًا مع أطفالك، فقد يلجؤون إلى استخدام التكنولوجيا بلا حدود، لهذا السبب فإن التفاعل بين الوالدين والطفل مهم.