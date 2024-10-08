شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ65.. نظام غذائى لحياة صحية وعمر طويل والان مع تفاصيل الخبر

كلما تقدم الشخص فى العمر وجب عليه الاهتمام بالتغذية الجيدة والصحية لتجنب فرص الإصابة بالأمراض، ووفقا لموقع hindustantimes فبعد سن 65 عامًا، من الأفضل اتباع النظام الغذائى المتوسط، الذى يتكون من الأسماك والفواكه والخضراوات للحصول على المزيد من الفوائد الصحية والبقاء فى صحة جيدة.

يقوم بعض الأشخاص فى الكبر بتناول نظام غذائى نباتى لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يحسن صحتهم، لكن فى حقيقة الأمر إن التخلى عن اللحوم والأسماك فى النظام الغذائى العادى يمكن أن يحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية، وبالتالى يزيد من خطر الإصابة بأمراض.

ووفقًا لدراسة حديثة أجراها علماء فى جامعة لوما ليندا للصحة فى كاليفورنيا، يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية النباتية مفيدة للأشخاص فى منتصف العمر، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يمكن أن تشكل الأنظمة الغذائية النباتية مخاطر صحية.

وأظهرت الدراسة ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف ومرض باركنسون بين كبار السن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، ومع ذلك، مع إدراج الأسماك فى النظام الغذائى اليومى، يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل كبير، وبالتالى خفض خطر الوفاة بشكل أكبر.

فأجريت الدراسة لمدة خمس سنوات - من عام 2002 إلى عام 2007 - على 88000 شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 85 عامًا من كندا والولايات المتحدة، ثم تمت متابعتهم فى عام 2015. تم تصنيف المشاركين إلى خمس مجموعات بناءً على عاداتهم الغذائية - غير نباتيين، وشبه نباتيين، ونباتيين يتناولون الأسماك (أولئك الذين يتناولون الأسماك)، ونباتيين يتناولون منتجات الألبان والبيض، ونباتيين صارمين.

ماذا أظهرت النتائج؟

لوحظ أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا أظهروا انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 12% مقارنة بآكلي اللحوم، في حين أظهر النباتيون الذين تناولوا الأسماك انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 18%، وذكرت الدراسة أيضًا أن إضافة منتجات الألبان والبيض إلى النظام الغذائي النباتي يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة 15%.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور جاري فريزر إن الدراسة لاحظت زيادة خطر الإصابة بالحالات العصبية بين الأشخاص في الثمانينات من العمر الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا، فأحد أسباب ذلك هو غياب الأسماك والعناصر الغذائية الأساسية - مثل الأحماض الدهنية - في النظام الغذائي النباتي، فيمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوسطي المكون من الفواكه والخضراوات والأسماك الزيتية في أن يكون مفيدًا للجسم لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.