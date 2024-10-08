شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى الشرق الأوسط.. مؤتمر دولى بالإسكندرية لمناقشة الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف مدينة الإسكندرية المؤتمر الدولى الثالث للكبد والجهاز الهضمى، خلال يومى الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر الجارى، بأحد فنادق الإسكندرية الكبري، وذلك فى إطار التعاون العلمى وتبادل الخبرات ونشر أحدث المستجدات العلمية واستمراراً لاحتضان مصر للكثير من الفعاليات العلمية الدولية.

وصرح الدكتور محمد القصاص المشرف العام على المؤتمر، وأستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بطب حلوان، أنه سيُقام المؤتمر هذا العام بالتعاون بين 3 جمعيات عالمية وإقليمية؛ رابطة الجهاز الهضمى لدول البحر المتوسط (NGM)، مؤسسة دراسة الكبد الدهنى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SLMENA)، المجلس العالمى للكبد الدهنى (GNC)، وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر بإحدى دول الشرق الأوسط.

وسوف يناقش المؤتمر خلال برنامجه العملى وجلساته المتنوعة عدداً من تحديات أمراض الكبد والجهاز الهضمي في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مرض الكبد الدهني الأكثر شيوعاً في العالم بالوقت الحالى.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر عدداً من كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في الكبد الدهني من دول أمريكا وأسبانيا وإيطاليا وتركيا وقطر والسعودية، بجانب استضافته لأكثر من 500 طبيب للحضور والمشاركة بفعاليات المؤتمر الذى يتضمن ورشتين عمل للتدريب العملي للأطباء على طرق البحث والنشر العلمى وكذلك ورشة عمل تدريبية على جهاز الفايبروسكان أحدث طرق قياس معدلات تليف الكبد ونسب التدهن الكبدي.