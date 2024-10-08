شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند تناول كوب من عصير البرتقال كل صباح؟ فوائد مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

يعد عصير البرتقال الطازج أحد أفضل المشروبات التي يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي خاصة في الصباح، وذلك للحصول على جرعة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم، ويمكن لتناول كوب من عصير البرتقال المنعش الحلو والحامض أن يعزز جهاز المناعة لديك بشكل كبير خاصة في موسم تقلبات الطقس، حيث يزودك بالطاقة الفورية، ويعزز صحة قلبك، وصحة بشرتك، وصحة دماغك، ويحميك من حصوات الكلى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ومع ذلك، يجب توخي الحذر من تناول عصير البرتقال الجاهز المضاف إليه السكر أو المحليات الصناعية، والمواد الكيميائية والمواد الحافظة الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يجب الحذر من تناول عصير البرتقال على معدة فارغة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمى.

وفيما يلى.. بعض الفوائد الرائعة لتناول عصير البرتقال:

يعزز جهاز المناعة

إن تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل صباح يمكن أن يمدك بجرعة كبيرة من فيتامين سي الذي يمكن أن يحافظ على قوة جهازك المناعي ويمنعك من الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، ووفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن عصير البرتقال الطبيعى يُعزز المناعة، لأنه غنى بفيتامين سي، الذى يساعد على تحسين جهاز المناعة من خلال مكافحة العدوى وشفاء الجروح.

يحسن صحة القلب

يرتبط استهلاك عصير البرتقال الطبيعى بتحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الجيد، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الغذاء والوظيفة.

يحافظ على رطوبتك

يحتوي كوب من عصير البرتقال على 88% من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم، كما يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تغذي الجسم والدماغ.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير البرتقال على الألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز الهضم وصحة الأمعاء.

يمدك بالطاقة الفورية

وفقًا لدراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن لعصير البرتقال الطبيعى تحسين مستويات السكر في الدم، مما يمنح جسمك طاقة فورية، فهو غنى بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تقلل من التوتر وتشكل مصدرًا سريعًا للطاقة.

يُحسن الصحة الإدراكية

أثبتت الدراسات أن عصير البرتقال يعد إضافة مفيدة لنظامك الغذائي لتحسين الصحة الإدراكية، ويبدو أن البالغين الذين يتناولون عصير البرتقال بانتظام يتمتعون بوظائف إدراكية أفضل مثل الذاكرة الحادة والاستجابات السريعة، كما يساعد عصير البرتقال على تعزيز صحة الدماغ.

جدير بالذكر أن عملية عصير الفاكهة، يتم فيها فقدان العديد من الفيتامينات والألياف الغذائية، وأن القيمة الغذائية لعصير الفاكهة قد تكون أقل من تناول الفواكه الكاملة، لذلك يُفضل تناول الفاكهة كاملة على العصائر الطازجة لأن الألياف الموجودة فيها عالية جدًا مقارنة بكوب من العصير.

فيما يلى.. أخطاء يجب تجنبها عند إعداد كوب من عصير البرتقال:

تجدر الإشارة إلى أن مرضى السكري يجب أن يفضلوا الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير البرتقال، حيث يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للأخير 66-76 من 100، وهو ما يعتبر مرتفعًا، ويمكن أن يسبب شرب عصير البرتقال ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب ارتفاعًا في السكر، لذلك أثناء عصر كوب من عصير البرتقال الطازج، لا تضيف السكر وتناوله طبيعيًا.

حاول تناول العصير فور عصره لأن الاحتفاظ به لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية.

لا تنس إزالة البذور قبل استخراج العصير لأن بعض بذور الفاكهة يمكن أن تكون ضارة بالصحة.